9 Ocak 2026 canlı altın fiyatları | Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?

9 Ocak 2026 canlı altın fiyatları | Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?

9 Ocak 2026 canlı altın fiyatları yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Peki bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL oldu? Küresel piyasalarda ons altındaki yükseliş ve döviz kurundaki hareketlilik, iç piyasada altın fiyatlarını yukarı taşıyor. Özellikle gram altın fiyatı yeni zirvelere yakın seyrederken, çeyrek altın fiyatları da düğün sezonu ve yatırım talebinin etkisiyle yüksek seviyelerde işlem görüyor. Uzmanlar, altın piyasasında yaşanan bu hareketliliğin kısa vadede devam edebileceğine dikkat çekiyor.

Giriş Tarihi: 09 Ocak 2026 Cuma 06:50
9 Ocak 2026 canlı altın fiyatları | Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 9 OCAK 2026 |Altın fiyatları neden durdurulamıyor? 9 Ocak 2026 gram ve çeyrek altın kaç TL? Son günlerde "altın fiyatları neden yükseliyor" sorusu yatırımcıların odağında. 9 Ocak 2026 altın fiyatları incelendiğinde, gram altın ve çeyrek altın tarafında güçlü bir görünüm dikkat çekiyor. Canlı altın fiyatları, küresel belirsizlikler ve güvenli liman talebiyle yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Peki gram altın bugün ne kadar, çeyrek altın kaç TL? Piyasalardaki bu tablo, altının kısa vadede yatırımcıların radarında kalmaya devam edeceğini gösteriyor. Peki, gram altın bugün ne kadar? Çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları kaç TL? Dolar, euro, sterlin yükseldi mi? Detaylar haberimizde...

GRAM ALTIN ALIŞ: 6,200,85 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 6,201,64 TL

Canlı altın fiyatları 7 Ocak 2026

9 OCAK CUMA CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: ABD Doları: 43,14 (Alış) - 43,15 (Satış)

◼EURO: Euro: 50,30 (Alış) - 50,35 (Satış)

◼STERLİN: Sterlin: 57,76 (Alış) - 58,05 (Satış)

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (9 OCAK 2026)

Gram Altın Alış: 6.200,85₺

Gram Altın Satış: 6.201,64₺

Çeyrek Altın Alış: 10.355,00₺

Çeyrek Altın Satış: 10.448,00₺

Yarım Altın Alış: 20.711,00₺

Yarım Altın Satış: 20.897,00₺

Tam Altın Alış: 41.294,00₺

Tam Altın Satış: 41.633,00₺

Ata Altın Alış: 42.406,00₺

Ata Altın Satış: 42.815,00₺

22 Ayar Bilezik Alış: 5.779,49₺

22 Ayar Bilezik Satış: 6.047,94₺

Gümüş Alış: 106,45₺

Gümüş Satış: 106,53₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 9 Ocak Cuma günü saat 06.30 itibarıyla alınmıştır.

