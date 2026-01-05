Guendouzi yükleniyor

Transfere Anthony Musaba ile startı veren Fenerbahçe, ikinci bombasını Matteo Guendouzi'yle patlatmaya hazırlanıyor. Sarılacivertlilerin transferden sorumlu yöneticisi Ertan Torunoğulları ve sportif direktör Devin Özek, bu hafta içinde İtalya'ya çıkarma yapacak ve hem Lazio hem de oyuncunun menajeriyle masaya oturup işi resmiyete dökecek. Hedef; 26 yaşındaki Fransız oyuncuya Cuma gününe kadar imzayı attırıp İstanbul'a getirmek.

5 MİLYON EURO ÖNERİLECEK

Fenerbahçe, bu transfer için kesenin ağzını açarken, kulüp bonservis rekoru da kırılacak. 28 milyon euro piyasa değeri olan Guendouzi için sarı-lacivertlilerin 25 milyon euro bonservis artı 3 milyon euro da kolay bonus teklifi yapacağı belirtildi. Lazio'dan yıllık 1 milyon 670 bin euro maaş alan Guendouzi'ye 5 milyon euro net ücretten 4.5 yıllık da sözleşme teklifi yapılacak. Transferde eğer istenilen sonuç alınamazsa rota hemen alternatif isimlere çevrilecek.

LAZIO 14 MİLYON ÖDEDİ

Lazio, 2023'te 1 milyon euro bedelle kiraladığı Matteo Guendouzi'nin bonservisini 2024 yaz transfer döneminde 13 milyon euro ödeyerek aldı. Marsilya ise oyuncu için 2022'de Arsenal'e 11 milyon euro vermişti. Fransız yıldız, futbola PSG altyapısında başladı.

HEDEFİ DÜNYA KUPASI

Bir dönem Fransa Milli Takımı'nın vazgeçilmez isimlerinden biri olan Guendouzi, son dönemde teknik direktör Didier Deschamps'dan davet almadı. En son 2025 Haziran'daki Almanya maçında 1 dakika süre alan yıldız oyuncu, Dünya Kupası Eleme maçlarına ise çağırılmadı. Guendouzi'nin hedefi; 2026 Dünya Kupası'nın kadrosunda kendisine yer bulmak.

OYUNCUNUN İSTEĞİNE BAĞLI

Lazio'nun sportif direktörü Angelo Fabiani, Guendouzi'nin durumu hakkında şu ifadeleri kullandı: "Mevcut durumda gündemde bir ayrılık yok. Fenerbahçe'den bize ulaşan resmi bir teklif yok. Bu, Lazio'nun olası teklifleri değerlendirmeyeceği anlamına gelmez. Oyuncunun kendi isteğini de dinleriz."

İTALYANLAR DUYURDU

İtalya'nın önde gelen basın organlarından biri olan La Gazzetta dello Sport, Fenerbahçe'nin Matteo Guendouzi'ye olan ilgisini doğruladı.