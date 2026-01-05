CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Adım adım Sörloth

İki aydır gündemde olan Alexander Sörloth transferinde önemli mesafe kat edildi. Norveçli oyuncu da Fenerbahçe’de oynamak istediğini Atletico Madrid yönetimine iletti. İş bonservis konusunda anlaşmaya kaldı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2026 Pazartesi 06:50
Ara transfer döneminde santrfor takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin gündemindeki bir numaralı isim, Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth. Yaklaşık iki aydır Norveçli golcüyle görüşme halinde olan sarı-lacivertli yönetim; transferde önemli aşama kaydetti. İspanyol devi Atletico Madrid'le 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen 1.95'lik kule, kulübüne Fenerbahçe'de oynamak istediğini iletti.

Önümüzdeki hafta sonuna kadar iki kulüp yetkilileri son bir görüşme daha yapacak. Yapılacak bu toplantıda taraftarların bonservis konusunda da anlaşma sağlaması bekleniyor. A.Madrid, Sörloth için 35 milyon euroda inat ederken, Fenerbahçe'nin son teklifinin ise 30 milyon euro olacağı öğrenildi. Ertan Torunoğulları'nın hem Sörloth hem de Guendouzi'yi aynı anda İstanbul'a getirmek istediği de gelen bilgiler arasında.

