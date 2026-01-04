Musaba Samandıra’da

Fenerbahçe, önceki gün transferin başlamasıyla birlikte ilk imzasını gerçekleştirdi. Sarı lacivertliler, Samsunspor'dan Anthony Musaba'nın transferinde mutlu sona ulaştı. 25 yaşındaki Kongo asıllı Hollandalı sol kanat oyuncusu, dün sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçti. Testlerde herhangi bir problem görülmeyen yıldız hücumcu, daha sonra takım ile tanışmak için Samandıra'daki tesislere gitti. Kanarya, kırmızı-beyazlılarda forma giyen Musaba'nın 5 milyon 750 bin euro'luk serbest kalma bedelini ödedi. 4.5 yıllık imza atılan tecrübeli sol açığa, 1.4 milyon euro ödeneceği öğrenildi. Hollandalı futbolcu, Samsunspor formasıyla sahaya çıktığı 22 maçta 6 gol attı ve 4 kez asist katkısında bulundu.