TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Quinten Timber'ı böyle ikna edecek!

Devre arası transferi için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, orta sahada ilk hedefi olarak Quinten Timber'ı belirledi ve hemen harekete geçti. Sabah'ın haberine göre, Feyenoord forması giyen 24 yaşındaki Hollandalı futbolcunun sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor ve oyuncunun takımdan ayrılması bekleniyor.

Yönetim, bu durumu fırsata çevirerek Timber cephesiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Yıldız orta saha, ilk etapta Fenerbahçe'yi düşünmediğini ve kariyerini Avrupa'nın üst düzey liglerinde sürdürmek istediğini ifade etti. Ancak görüşmelerin perde arkasında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.