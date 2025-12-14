CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Quinten Timber'ı böyle ikna edecek!

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Quinten Timber'ı böyle ikna edecek!

Orta saha bölgesine transfer yapması beklenen Fenerbahçe, Hollandalı yıldız Quinten Timber'ı gündemine almıştı. Sarı lacivertliler yıldız ismi ikna etmek için önemli bir kozu kullanacak. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2025 Pazar 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Quinten Timber'ı böyle ikna edecek!

Devre arası transferi için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, orta sahada ilk hedefi olarak Quinten Timber'ı belirledi ve hemen harekete geçti. Sabah'ın haberine göre, Feyenoord forması giyen 24 yaşındaki Hollandalı futbolcunun sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor ve oyuncunun takımdan ayrılması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Quinten Timber'ı böyle ikna edecek!

Yönetim, bu durumu fırsata çevirerek Timber cephesiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Yıldız orta saha, ilk etapta Fenerbahçe'yi düşünmediğini ve kariyerini Avrupa'nın üst düzey liglerinde sürdürmek istediğini ifade etti. Ancak görüşmelerin perde arkasında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Quinten Timber'ı böyle ikna edecek!

OYUNCU HENÜZ YEŞİL IŞIK YAKMADI

Sarı-lacivertlilerin, başarılı oyuncuya, "Biz UEFA Avrupa Ligi'nde final hedefliyoruz. Seninle birlikte UEFA'da final oynarız" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Bu sözler, Kanarya'nın yalnızca bir transfer girişiminde bulunmadığını, aynı zamanda Avrupa hedefini ve vizyonunu da ortaya koydu. Timber'in Fenerbahçe'ye henüz yeşil ışık yakmamasına rağmen kulübün iki yönlü oynayabilen, modern ve dinamik bir orta saha profili arayışında olduğu net şekilde görülüyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Flaş Icardi iddiası: O teklifi kabul etti! Flaş Icardi iddiası: O teklifi kabul etti! 01:02
Arsenal 90+3'te hayat buldu! Arsenal 90+3'te hayat buldu! 00:58
Arsenal 90+3'te hayat buldu! Arsenal 90+3'te hayat buldu! 00:58
Flaş Icardi iddiası: O teklifi kabul etti! Flaş Icardi iddiası: O teklifi kabul etti! 00:51
G.Saray Antalya'da yıldızlarıyla güldü! G.Saray Antalya'da yıldızlarıyla güldü! 00:42
Icardi takımda kalacak mı? Okan Buruk açıkladı Icardi takımda kalacak mı? Okan Buruk açıkladı 00:42
Daha Eski
G.Saray Antalya'da farkı açtı! İşte güncel puan durumu G.Saray Antalya'da farkı açtı! İşte güncel puan durumu 00:42
Gedson yeniden Aslan mı oluyor? Flaş gelişme! Gedson yeniden Aslan mı oluyor? Flaş gelişme! 00:42
F.Bahçe'ye İrfan Can'ın yerine 17'lik eldiven! F.Bahçe'ye İrfan Can'ın yerine 17'lik eldiven! 00:42
Kayseri'de gol sesi çıkmadı! Kayseri'de gol sesi çıkmadı! 00:42
Ozan Kabak sakatlıktan golle döndü! Ozan Kabak sakatlıktan golle döndü! 00:42
Quaresma'dan flaş G.Saray açıklaması! Quaresma'dan flaş G.Saray açıklaması! 00:41