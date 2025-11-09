Fenerbahçe'de Fred: Amacımız şampiyonluk!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Zecorner Kayserispor'u 4-2'lik skorla mağlup ederken sarı-lacivertlilerin Brezilyalı yıldızı Fred bu karşılaşmayı değerlendirdi.

İŞTE FRED'İN SÖZLERİ:

Çok mutluyum galibiyetten ötürü. İyi maç çıkardık takım olarak. İlk 11 başladığım için mutluyum. Ben sıkı bir şekilde antrenman yapıyordum. Bugün şans buldum. En önemli şey takımın kazanmasıydı. İyi bir şekilde ilerliyoruz. Çok daha iyisini yapabiliriz. Bugün 2 gol yedik, yememeliydik. Aynı şekilde devam etmek istiyoruz. 3 puan aldık, önemliydi.

"MAÇIN YILDIZI KİMDİ?"

- Fred: "Söylemek zor. Herkes çok iyi oynadı. Nene 2 gol attı. İyi oynadı. Genel anlamda çok iyiydi herkes. Defansif hatta bakınca onlar da çok iyi iş çıkardı. Edson öyle... Orta saha ve ofans olarak iyi iş çıkardık. Gollerimizi de bulduk. Bunu bu şekilde sürdürmeliyiz. 1 puan gerideyiz şu anda. Devam edeceğiz. Amacımız, isteğimiz şampiyonluk!"