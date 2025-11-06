Skriniar açıkladı: Hakem Plzen maçındaki penaltıyı neden vermedi?

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Milan Skriniar, 0-0 biten Plzen maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Maçın zor geçeceğini bildiklerini söyleyen Slovak stoper, ilk yarıda istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söylerken şunları kaydetti:

"Zor bir maç olacağını biliyorduk. Adam markajı yapan bir rakip, ilk yarı topa sahip olamadık. İkinci yarı daha iyiydik, şanslar da yarattık ama gole çeviremedik."

"DAHA İYİSİNİ YAPABİLİRDİK"

30 yaşındaki savunmacı "Sahaya daha iyi bir futbol yansıtabilirdik" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Kazanmayı denedik, istedik ama başaramadık. Netice olarak gol de yemedik ve bundan da mutluyum. Mücadele olarak diğer maçların bir tık altında kaldık. Önceki maçlara göre biraz daha iyisini ortaya koyabilirdik."

"HAKEM BANA DEDİ Kİ…"

Maçın 90+5. dakikasında Jhon Duran'ın ceza sahasında yerde kaldığı ve sarı lacivertlilerin penaltı beklediği pozisyonla ilgili de konuşan Slovak yıldız, VAR incelemesi sonrası hakemle aralarında geçen konuşmayı şu sözlerle aktardı:

"Jhon Duran'ın pozisyonunu net bir penaltı olarak gördüm. Sonrasında tekrarını izlemedim. Hakem Allard Lindhout, Jhon Duran'ın ilk çektiğini söyledi. Garip bir durum ama hakem böyle karar verdi."