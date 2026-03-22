Trabzonspor'un Ernest Muçi için reddettiği rakam ortaya çıktı

Trabzonspor, devre arasında Ernest Muçi için gelen yaklaşık 12 milyon Euro'luk teklifi geri çevirdi. Takvim'de yer alan habere göre; Bordo-mavililer, sezonun kritik bölümünde hücum hattında önemli bir rol üstlenen 25 yaşındaki oyuncuyu kadroda tutmayı tercih etti.

Kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı resmi bildirimde, Muçi transferine ilişkin detaylar da yer aldı. Buna göre Trabzonspor, satın alma opsiyonunu kullanması halinde Beşiktaş'a 5 taksit halinde 8,5 milyon Euro artı KDV tutarında bonservis bedeli ödeyecek. Kiralama bedelinin ise 1 milyon Euro artı KDV olduğu açıklandı.

Sezon sonuna yönelik planlamada ise Trabzonspor'un, Muçi'nin bonservisini alarak daha yüksek bir bedelle transfer etme seçeneğini değerlendirdiği belirtiliyor. Bordo-mavili yönetim, hem oyuncunun sahadaki katkısını hem de artabilecek piyasa değerini göz önünde bulundurarak çok yönlü bir strateji üzerinde duruyor.

Ernest Muçi, Trabzonspor formasıyla bu sezon 29 maçta 13 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. Arnavut futbolcu, ortaya koyduğu bu etkili oyunla bir yıl aranın ardından yeniden milli takıma davet edildi.