Sivasspor, bu sezon ilk kez 3'te 3 yaptı

CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında deplasmanda dün Manisa FK'yi 1-0 mağlup eden Özbelsan Sivasspor, bu sezon ilk kez üst üste 3 maç kazandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2026 Pazar 10:44 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2026 Pazar 10:49
Ligdeki son mağlubiyetini 29. haftada sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup olarak alan kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından çıktığı 3 karşılaşmada galip geldi.

Sezonun 30. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenen Sivas temsilcisi, 31. haftada sahasında Eminevim Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Manisa FK'yi dün deplasmanda 1-0'lık skorla geçen Sivasspor, ligdeki yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı.

Ligde geride 32 haftada 12 galibiyet, 11 beraberlik, 9 mağlubiyetle 47 puan toplayan Sivasspor, 33. haftada sahasında 5 Mayıs Salı günü Esenler Erokspor ile mücadele edecek.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş GAİN - Trabzonspor maçı bilgileri Beşiktaş GAİN - Trabzonspor maçı bilgileri 10:05
Asensio'ya 3 talip birden çıktı! Asensio'ya 3 talip birden çıktı! 10:01
Real Madrid - Atletico Madrid maçı bilgileri Real Madrid - Atletico Madrid maçı bilgileri 09:48
Göztepe'nin yıldızı için transfer derbisi! Göztepe'nin yıldızı için transfer derbisi! 09:48
Athletic Bilbao - Real Betis maçı bilgileri Athletic Bilbao - Real Betis maçı bilgileri 09:30
UEFA'dan F.Bahçe'ye ceza gelecek mi? Kerem Aktürkoğlu... UEFA'dan F.Bahçe'ye ceza gelecek mi? Kerem Aktürkoğlu... 09:28
Daha Eski
G.Saray'da sürpriz transfer gelişmesi! O isim geri dönüyor G.Saray'da sürpriz transfer gelişmesi! O isim geri dönüyor 09:19
Celta Vigo - Alaves maçı bilgileri | La Liga Celta Vigo - Alaves maçı bilgileri | La Liga 09:04
Barcelona - Rayo Vallecano maçı bilgileri Barcelona - Rayo Vallecano maçı bilgileri 08:47
Esenler Erokspor - Erzurumspor maçı bilgileri Esenler Erokspor - Erzurumspor maçı bilgileri 08:18
İstanbulspor - Sipay Bodrum FK maçı bilgileri İstanbulspor - Sipay Bodrum FK maçı bilgileri 08:07
Alagöz Holding Iğdır FK-Yeni Çorumspor maçı Alagöz Holding Iğdır FK-Yeni Çorumspor maçı 07:48