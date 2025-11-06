CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçında hakemden skandal penaltı kararı! Pozisyonu VAR'da izledi ama...

Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçında hakemden skandal penaltı kararı! Pozisyonu VAR'da izledi ama...

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Viktoria Plzen deplasmanına konuk oldu. Mücadelenin son dakikalarında sarı-lacivertlilerde Jhon Duran'ın Viktoria Plzen ceza sahası içerisinde yerde kalması sonrası hakem pozisyonu VAR'da izlese de kararı değişmedi. İşte o pozisyon... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2025 Cuma 01:10 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2025 Cuma 01:24
Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçında hakemden skandal penaltı kararı! Pozisyonu VAR'da izledi ama...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Viktoria Plzen deplasmanına konuk oldu. Temsilcimiz, mücadelenin 90+5. dakikasında Jhon Duran'ın Viktoria Plzen ceza sahası içerisinde rakip oyuncu tarafından yere düşürülmesinin ardından penaltı bekledi. Mücadelenin hakemi Allard Lindhout VAR'dan gelen inceleme tavsiyesinin ardından pozisyonu izlese de kararı değişmedi.

İŞTE O POZİSYON

