Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçında hakemden skandal penaltı kararı! Pozisyonu VAR'da izledi ama...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Viktoria Plzen deplasmanına konuk oldu. Temsilcimiz, mücadelenin 90+5. dakikasında Jhon Duran'ın Viktoria Plzen ceza sahası içerisinde rakip oyuncu tarafından yere düşürülmesinin ardından penaltı bekledi. Mücadelenin hakemi Allard Lindhout VAR'dan gelen inceleme tavsiyesinin ardından pozisyonu izlese de kararı değişmedi.

İŞTE O POZİSYON