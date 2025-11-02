CANLI SKOR ANA SAYFA
Alexander Sörloth'tan geleceğine dair flaş karar! Fenerbahçe ve transfer...

Alexander Sörloth'tan geleceğine dair flaş karar! Fenerbahçe ve transfer...

Adı yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile anılan Alexander Sörloth, geleceğine dair dikkat çeken bir karar verdi. İspanyol basınında yer alan o habere göre, bu sezon Atletico Madrid'de istediği süreleri bulmakta zorlanan Norveçli futbolcunun ara transfer döneminde takımdan ayrılabileceği öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2025 Pazar 14:27
Alexander Sörloth'tan geleceğine dair flaş karar! Fenerbahçe ve transfer...

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları şimdiden başladı. Sarı-lacivertliler, hücum bölgesine bir takviye yapmayı planlıyor.

Alexander Sörloth'tan geleceğine dair flaş karar! Fenerbahçe ve transfer...

Fenerbahçe'nin santrfor rotasyonunda olan isimlerden Cenk Tosun'un kadro dışı kalması, Jhon Duran'ın uzun süren sakatlık süreci sonucu sadece En-Nesyri'yi kullanabilmesi, sarı-lacivertlileri ara transferde golcü hamlesi yapmaya itebilir.

Alexander Sörloth'tan geleceğine dair flaş karar! Fenerbahçe ve transfer...

Öte yandan yaz transfer döneminde ismi Fenerbahçe ile anılan Alexander Sörloth hakkında İspanyol basınından flaş bir iddia gündeme geldi.

Alexander Sörloth'tan geleceğine dair flaş karar! Fenerbahçe ve transfer...

Fichajes'te yer alan habere göre, Atletico Madrid'de düzenli forma şansı bulamadığını düşünen Sörloth, 2026 Dünya Kupası'na formda gidebilmek için kulübünden ayrılmak istiyor.

Alexander Sörloth'tan geleceğine dair flaş karar! Fenerbahçe ve transfer...

Haberin devamında kış transfer döneminin Sörloth için bir fırsat olabileceği yazılırken, Premier Lig'den Newcastle United'ın Norveçli futbolcuyu kadrosuna katmak için en büyük aday olarak gözüktüğü belirtildi. Atletico Madrid'in de en azından kendisinin yerine yeni bir transfer yapmak için 29 yaşındaki futbolcuyu tutmak istese de kış transferinde yaşanacak olası bir ayrılığa da kapılarını tamamen kapatmadığı yazıldı.

Alexander Sörloth'tan geleceğine dair flaş karar! Fenerbahçe ve transfer...

Adı daha önce Fenerbahçe ile de anılan Sörloth'un ayrılık düşüncesi sonrası, sarı-lacivertlilerin bu transferde nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu.

Alexander Sörloth'tan geleceğine dair flaş karar! Fenerbahçe ve transfer...

Transfermarkt verilerine göre, 25 milyon euro piyasa değeri olan Alexander Sörloth, Atletico Madrid forması ile yeni sezonda 12 maça çıkıp 531 dakika sahada kalırken takımına 2 gollük katkı sağladı.

