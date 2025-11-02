Alexander Sörloth'tan geleceğine dair flaş karar! Fenerbahçe ve transfer...

Haberin devamında kış transfer döneminin Sörloth için bir fırsat olabileceği yazılırken, Premier Lig'den Newcastle United'ın Norveçli futbolcuyu kadrosuna katmak için en büyük aday olarak gözüktüğü belirtildi. Atletico Madrid'in de en azından kendisinin yerine yeni bir transfer yapmak için 29 yaşındaki futbolcuyu tutmak istese de kış transferinde yaşanacak olası bir ayrılığa da kapılarını tamamen kapatmadığı yazıldı.