Kerem Aktürkoğlu, Benfica'ya veda etti!

Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu, bir sene formasını terlettiği Benfica'ya veda etti.

İşte milli futbolcunun açıklaması:

"Sevgili Benficalılar,

Maalesef veda zamanı geldi. Unutulmaz, harika anılarla dolu bir yılın ardından, bu yolculuğun bir parçası olan herkese birkaç söz bırakmak istiyorum.

Öncelikle, takım arkadaşlarıma, değerli antrenörüm Bruno Lage'ye ve teknik ekibine, kulüp içinde çalışan harika insanlara tüm kalbimle teşekkür etmek istiyorum. Bu zamanı sizlerle paylaşmak benim için büyük bir onurdu.

Ayrıca özel bir teşekkür de, ilk günden son güne kadar desteğini esirgemeyen harika taraftarlarımıza gidiyor. İlk maçımda, sahadan çıkarken tüm stadın ayağa kalkıp beni alkışladığı anı asla unutmayacağım. Bu an sonsuza dek kalbimde saklı kalacak. Bu kulüp hayatımda her zaman çok özel bir yere sahip olacak.

İlk Avrupa deneyimimde sizlerin sonsuz desteğini aldım, bunun için minnettarım. Size hak ettiğiniz ulusal şampiyonluk unvanını verememiş olmanın üzüntüsüyle veda ediyorum, ancak bu harika takımın ve taraftarlarımızın bu sezon şampiyonluğu kazanacağına yürekten inanıyorum. Ben ise artık gerçek bir Benfica taraftarı olarak her zaman sizi desteklemeye devam edeceğim.

Son olarak, Başkanımız Rui Costa'ya özel bir teşekkür etmek istiyorum. Benim için yaptığınız her şey için çok teşekkür ederim, Başkanım."