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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de şok ayrılık! Kararını yönetime iletti

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Kararını yönetime iletti

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile kıran kırana bir şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte yaz transfer dönemi için çalışmalar başladı. Yapacağı takviyelerin yanı sıra birçok oyuncusuyla da vedalaşacak olan sarı-lacivertlilerde beklenmedik bir ayrılık yolda. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2025 Çarşamba 09:13
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Fenerbahçe'de şok ayrılık! Kararını yönetime iletti

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında dev maçta sahasında Trabzonspor'u 4-1'le geçerek lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indiren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Kararını yönetime iletti

Sarı-lacivertliler, ligin bitiminin yaklaşmasıyla beraber yaz transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Kararını yönetime iletti

Transfer dönemlerinin en hızlı takımlarından olan Fenerbahçe'de önümüzdeki yaz transfer dönemi de hareketli geçecek.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Kararını yönetime iletti

Sezonu zirvede tamamlayarak doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, transfer politikasını da bu doğrultuda şekillendirecek.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Kararını yönetime iletti

Transfer çalışmalarına devam eden Kanarya'da yapılacak takviyelerin yanı sıra çok sayıda ayrılık da gerçekleşecek.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Kararını yönetime iletti

Bir yandan iç transfer çalışmalarını da sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Kararını yönetime iletti

İSMAİL YÜKSEK AYRILIYOR

Jose Mourinho'yla yıldızı barışmayan İsmail Yüksek, sezon sonunda takımdan ayrılıyor.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Kararını yönetime iletti

Tecrübeli oyuncunun yönetimle görüştüğü ve "gelen teklifleri kabul edin" dediği belirtildi.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Kararını yönetime iletti

İsmail'i Fransa'dan takip eden kulüpler var ve milli yıldız sezon sonunda ayrılacak.

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