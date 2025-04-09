Fenerbahçe'de şok ayrılık! Kararını yönetime iletti
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile kıran kırana bir şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte yaz transfer dönemi için çalışmalar başladı. Yapacağı takviyelerin yanı sıra birçok oyuncusuyla da vedalaşacak olan sarı-lacivertlilerde beklenmedik bir ayrılık yolda. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Sezonu zirvede tamamlayarak doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, transfer politikasını da bu doğrultuda şekillendirecek.
Transfer çalışmalarına devam eden Kanarya'da yapılacak takviyelerin yanı sıra çok sayıda ayrılık da gerçekleşecek.
Bir yandan iç transfer çalışmalarını da sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir iddia ortaya atıldı.
İSMAİL YÜKSEK AYRILIYOR
Jose Mourinho'yla yıldızı barışmayan İsmail Yüksek, sezon sonunda takımdan ayrılıyor.
Tecrübeli oyuncunun yönetimle görüştüğü ve "gelen teklifleri kabul edin" dediği belirtildi.
İsmail'i Fransa'dan takip eden kulüpler var ve milli yıldız sezon sonunda ayrılacak.
İsmail Yüksek bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 23 maçta gol ve asist katkısı üretemedi.
Milli futbolcunun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
26 yaşındaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 12 milyon Euro.
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