Fenerbahçe'de şok ayrılık! Kararını yönetime iletti

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında dev maçta sahasında Trabzonspor'u 4-1'le geçerek lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indiren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Sarı-lacivertliler, ligin bitiminin yaklaşmasıyla beraber yaz transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi.