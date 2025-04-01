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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho'nun En-Nesyri planı! Galatasaray derbisinde...

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho'nun En-Nesyri planı! Galatasaray derbisinde...

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Galatasaray derbisinin planını yaptı. Portekizli çalıştırıcı, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final biletinin sahibini bulacağı maçta En-Nesyri'ye büyük sorumluluk yükledi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2025 Salı 06:50
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FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho'nun En-Nesyri planı! Galatasaray derbisinde...

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında yarın ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Kadıköy'deki bu maçta sarı-lacivertlilerde tek hedef zafer... Teknik direktör Jose Mourinho, ligdeki iki maçta da yenemediği ezeli rakibini bu kez devirerek, hem kupaya bir adım daha yaklaşmak hem de şampiyonluk yolunda psikolojik üstünlüğü eline almak istiyor. Tecrübeli teknik adam, bu dev mücadelede galibiyete uzanacak olan planını da yaptı.

ANA NOKTA SENSİN

Jose Mourinho'nun dev karşılaşmadaki en büyük kozu şüphesiz Faslı yıldız Youssef En-Nesyri olacak. Öğrencisiyle dün özel bir görüşme yapan Portekizli teknik adamın, "Derbide galibiyeti sen getireceksin. Tüm toplar sana gelecek. Oyun planınım ana oyuncusu sen olacaksın" dediği öğrenildi. Jose Mourinho'nun bu maçta Kostic'ten de bol bol orta yapmasını istediği belirtildi. Tecrübeli teknik adam, ilk 11'ini de büyük ölçüde şekillendirdi.

43 MAÇ 26 GOL

F.Bahçe'ye sezon başında transfer olan Youssef En-Nesyri, sarı-lacivertli forma altında lig, Avrupa ve kupada 43 maçta forma giydi. Teknik direktör Jose Mourinho'nun gol yollarında en güvendiği isim olan En-Nesyri, bu karşılaşmalarda 16'sı lig, 6'sı Avrupa ve 4'ü Türkiye Kupası olmak üzere 26 gol kaydetti.

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