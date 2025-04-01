Düdük Aydın’da

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisine MHK, Cihan Aydın'ı atadı. 32 yaşındaki hakem, kariyerinde ilk kez bir Fenerbahçe-Galatasaray maçında düdük çalacak. Aydın'ın yardımcılıklarını bu maçta Deniz Caner Özaral ile Volkan Ahmet Narinç yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Burak Pakkan olacak.

Bu sezon 21 maçta düdük çalan Cihan Aydın, 16 Mart'ta Fenerbahçe'nin Samsunspor'la 0-0 berabere kaldığı karşılaşmayı yönetirken, lider Galatasaray'ın da 2 Mart'ta Kasımpaşa'yla 3-3 berabere kaldığı mücadelede görev yapmıştı. Cihan Aydın için Fenerbahçe, zamanında MHK'nin toplantısına; Galatasaray rumuzlu isimle katıldığı için ağır bir şekilde eleştirmişti.