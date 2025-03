Basketbolda tarihi başarı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague'de play-off biletini kaptı. Önceki gün Ataşehir'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleşen mücadelede Paris Basket'i son saniye basketiyle 101-100 yenen sarı-lacivertliler tarihi başarı elde etti. Euroleague'de ilk 6 sırayı garantileyen Fenerbahçe Beko, toplamda 9. kez play-off etabına kalmayı başardı. Kulüp tarihinde 6 kez de Final Four oynayan Kanarya'nın yeni hedefi de netleşti. Sarunas Jasikevicius idaresindeki Fenerbahçe Beko geçtiğimiz sezon Final Four'da dördüncülük almıştı. Bu sezon Avrupa'nın şampiyon adayları arasında gösterilen sarı-lacivertliler, şimdiye kadar 31 maçta 21 galibiyet, 10 yenilgi aldı.

KOREOGRAFİ HAYRAN BIRAKTI

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Paris Basket maçı öncesi Fenerbahçe Beko tribünlerinde müthiş bir koreografi göze çarptı. Pota arkasında yer alan tribünde kulüp efsaneleri Can Bartu, İbrahim Kutluay ve Melih Mahmutoğlu'nu simgeleyen koreografinin yanında ise 'Mazinde bir tarih yatar' yazılı pankartı dikkat çekti.

JASIKEVICIUS FARKI

Sarı-lacivertli takımda başantrenör Sarunas Jasikevicius geçtiğimiz sezondan bu yana gösterdiği performansla alkışları topluyor. Geçtiğimiz sezon Süper Lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası kazanan Litvanyalı antrenör, Euroleague'de de Final Four'u elde etti. Bu sezon da Türkiye Kupası'nı kaldıran 49 yaşındaki çalıştırıcı, hedeflerine ilerliyor. Jasikevicius, 2010-2011'de ise sarı-lacivertli forma altında oyuncu olarak lig ve kupayı kazanmıştı.

FINAL FOUR ABU DABI'DE

THY Euroleague'de Final Four bu yıl Abu Dhabi'deki Etihad Arena'da oynanacak. 23-25 Mayıs 2025 tarihleri arasında düzenlenecek Final Four, ilk kez Avrupa dışında yapılacak. Fenerbahçe Beko da Final Four için en iddialı takımlar arasında.