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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe-Rangers maçı dış basında: Mourinho'nun trajik gecesi

Fenerbahçe-Rangers maçı dış basında: Mourinho'nun trajik gecesi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers eşleşmesinin ilk maçını sahasında 3-1 kaybetti. Tur şansını Ibrox'a bırakan sarı lacivertliler, dış basında manşetlere taşındı. İşte atılan başlıklar ve mücadele ile ilgili yapılan değerlendirmeler... | Son dakika spor haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2025 Cuma 09:39
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Fenerbahçe-Rangers maçı dış basında: Mourinho'nun trajik gecesi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İskoç ekibi Rangers ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe-Rangers maçı dış basında: Mourinho'nun trajik gecesi

Eşleşmenin ilk maçı Kadıköy'de oynanırken sarı lacivertliler, sahasında beklenmedik bir mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe-Rangers maçı dış basında: Mourinho'nun trajik gecesi

Kanarya, 3-1 kaybettiği mücadelenin ardından tur biletini deplasmana bıraktı.

Fenerbahçe-Rangers maçı dış basında: Mourinho'nun trajik gecesi

İşte dış basında karşılaşma ile ilgili atılan dikkat çekici başlıklar ve yapılan değerlendirmeler...

Fenerbahçe-Rangers maçı dış basında: Mourinho'nun trajik gecesi

A BOLA: MOURINHO'NUN TRAJİK GECESİ

Fenerbahçe evinde sürpriz bir şekilde Rangers'a 3-1 mağlup oldu. Topa sahip olma konusunda Türkler üstünlük sağladı ancak daha tehlikeli olan taraf İskoçlardı. Hücumda motivasyon eksikliği ve savunma hattında yaşadığı sorunlar ev sahibi takımın işini zorlaştırdı.

Fenerbahçe-Rangers maçı dış basında: Mourinho'nun trajik gecesi

THE HERALD: EV SAHİBİNİ ŞAŞIRTTI

Rangers, ilk maçta Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'sini İstanbul'da 3-1 gibi muhteşem bir skorla mağlup etti. Şükrü Saracoğlu Stadı'nda pek de gözde olmayan konuk takım muhteşem bir maç geçirdi.

Fenerbahçe-Rangers maçı dış basında: Mourinho'nun trajik gecesi

ZERO ZERO: TÜRKLERİN UNUTAMAYACAĞI BİR GECE

Deplasmanda oynamasına rağmen Rangers, ayağını gazdan çekmedi. Fenerbahçe'nin farkı azaltma girişimleri başarılı olmadı. Mourinho'nun takımı ikna edici bir performans gösteremedi.

Fenerbahçe-Rangers maçı dış basında: Mourinho'nun trajik gecesi

BBC: F.BAHÇE HENÜZ PES ETMEDİ

Rangers, İstanbul'daki ilk maçta Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'sini muhteşem bir galibiyetle devirdi. İskoç ekibi, Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselme şansı yakaladı.

Fenerbahçe-Rangers maçı dış basında: Mourinho'nun trajik gecesi

STV NEWS: ÇEYREK FİNALE DOĞRU ADIM ATTI

Çeyrek finallere doğru büyük bir adım atan mavi-beyazlılar, gelecek hafta Ibrox'ta oynanacak rövanş maçında iki gollük üstünlüğünü koruyacak. Ev sahibi ekip beraberlik için çabaladı ancak Jack Butland kalesinde geçit vermedi. Rangers kontra ataklar ile tehlike yaratmaya devam etti.

Fenerbahçe-Rangers maçı dış basında: Mourinho'nun trajik gecesi

TUTTO CALCIO ESTERO: ELENMEYE BİR ADIM UZAKLIKTA

Bu mağlubiyet, Jose Mourinho'nun kariyerinde ilk defa İskoç bir rakibe yenildiği anlamına geliyor. Fenerbahçe, ikinci yarıda ısrarla beraberlik golünü aradı ancak Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko yeterli olmadı. VAR'ın Rangers'ın iki golünü ofsayt gerekçesiyle iptal etmesi, Türk temsilcisinin son dakikalara kadar maçta kalmasının sağladı.

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