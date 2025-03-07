Fenerbahçe-Rangers maçı dış basında: Mourinho'nun trajik gecesi

İşte dış basında karşılaşma ile ilgili atılan dikkat çekici başlıklar ve yapılan değerlendirmeler...

THE HERALD: EV SAHİBİNİ ŞAŞIRTTI Rangers, ilk maçta Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'sini İstanbul'da 3-1 gibi muhteşem bir skorla mağlup etti. Şükrü Saracoğlu Stadı'nda pek de gözde olmayan konuk takım muhteşem bir maç geçirdi.