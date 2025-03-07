Fenerbahçe-Rangers maçı dış basında: Mourinho'nun trajik gecesi
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers eşleşmesinin ilk maçını sahasında 3-1 kaybetti. Tur şansını Ibrox'a bırakan sarı lacivertliler, dış basında manşetlere taşındı. İşte atılan başlıklar ve mücadele ile ilgili yapılan değerlendirmeler... | Son dakika spor haberleri (FB spor haberi)
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İşte dış basında karşılaşma ile ilgili atılan dikkat çekici başlıklar ve yapılan değerlendirmeler...
A BOLA: MOURINHO'NUN TRAJİK GECESİ
Fenerbahçe evinde sürpriz bir şekilde Rangers'a 3-1 mağlup oldu. Topa sahip olma konusunda Türkler üstünlük sağladı ancak daha tehlikeli olan taraf İskoçlardı. Hücumda motivasyon eksikliği ve savunma hattında yaşadığı sorunlar ev sahibi takımın işini zorlaştırdı.
THE HERALD: EV SAHİBİNİ ŞAŞIRTTI
Rangers, ilk maçta Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'sini İstanbul'da 3-1 gibi muhteşem bir skorla mağlup etti. Şükrü Saracoğlu Stadı'nda pek de gözde olmayan konuk takım muhteşem bir maç geçirdi.
ZERO ZERO: TÜRKLERİN UNUTAMAYACAĞI BİR GECE
Deplasmanda oynamasına rağmen Rangers, ayağını gazdan çekmedi. Fenerbahçe'nin farkı azaltma girişimleri başarılı olmadı. Mourinho'nun takımı ikna edici bir performans gösteremedi.
BBC: F.BAHÇE HENÜZ PES ETMEDİ
Rangers, İstanbul'daki ilk maçta Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'sini muhteşem bir galibiyetle devirdi. İskoç ekibi, Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselme şansı yakaladı.
STV NEWS: ÇEYREK FİNALE DOĞRU ADIM ATTI
Çeyrek finallere doğru büyük bir adım atan mavi-beyazlılar, gelecek hafta Ibrox'ta oynanacak rövanş maçında iki gollük üstünlüğünü koruyacak. Ev sahibi ekip beraberlik için çabaladı ancak Jack Butland kalesinde geçit vermedi. Rangers kontra ataklar ile tehlike yaratmaya devam etti.
TUTTO CALCIO ESTERO: ELENMEYE BİR ADIM UZAKLIKTA
Bu mağlubiyet, Jose Mourinho'nun kariyerinde ilk defa İskoç bir rakibe yenildiği anlamına geliyor. Fenerbahçe, ikinci yarıda ısrarla beraberlik golünü aradı ancak Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko yeterli olmadı. VAR'ın Rangers'ın iki golünü ofsayt gerekçesiyle iptal etmesi, Türk temsilcisinin son dakikalara kadar maçta kalmasının sağladı.
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