  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Anderlecht - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler | UEFA Avrupa Ligi

Anderlecht - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Play-off rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe ile Anderlecht kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Anderlecht - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Anderlecht - Fenerbahçe muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2025 Çarşamba 14:21
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Anderlecht - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler | UEFA Avrupa Ligi

Anderlecht - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. İlk maçta Fenerbahçe'nin Anderlecht'i 3-0 mağlup etmesinin ardından iki takım rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Anderlecht - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANDERLECHT - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Anderlecht - Fenerbahçe maçı 20 Şubat Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Amrabat, Yusuf, Osayi-Samuel, Mert Hakan, Szymanski, Kostic, İrfan Can Kahveci, Talisca, Cenk.

👉ANDERLECHT - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE👈

ASpor CANLI YAYIN

Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Slavko Vincic kimdir, kaç yaşında, nereli? Hakem Slavko Vincic'in yönettiği maçlar
Başkan Erdoğan'dan vesayet özlemi çeken TÜSİAD'a okkalı ayar: "Artık eski Türkiye yok! Yeni Türkiye'de haddinizi bileceksiniz"
F.Bahçe'ye büyük müjde! Takımla çalışmalara başladı
F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık! Sezon sonunda veda ediyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray - AZ Alkmaar maçı ne zaman? Galatasaray - AZ Alkmaar maçı ne zaman? 14:12
F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! 14:06
Aston Villa - Liverpool maçı hangi kanalda? Aston Villa - Liverpool maçı hangi kanalda? 14:02
Real Madrid - Manchester City maçı hangi kanalda? Real Madrid - Manchester City maçı hangi kanalda? 13:57
PSV Eindhoven - Juventus maçı hangi kanalda? PSV Eindhoven - Juventus maçı hangi kanalda? 13:53
PSG - Brest maçı hangi kanalda? PSG - Brest maçı hangi kanalda? 13:49
Daha Eski
Borussia Dortmund - Sporting CP maçı hangi kanalda? Borussia Dortmund - Sporting CP maçı hangi kanalda? 13:43
Slavko Vincic kimdir? | Slavko Vincic nereli, kaç yaşında? Yönettiği maçlar Slavko Vincic kimdir? | Slavko Vincic nereli, kaç yaşında? Yönettiği maçlar 13:32
Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması! Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması! 13:01
F.Bahçe'ye büyük müjde! Takımla çalışmalara başladı F.Bahçe'ye büyük müjde! Takımla çalışmalara başladı 12:23
Alimpijevic'in THY EuroLeague hayali! Alimpijevic'in THY EuroLeague hayali! 11:55
Futbolun yükselen yıldızı Omar Marmoush! Futbolun yükselen yıldızı Omar Marmoush! 11:34