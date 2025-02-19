Anderlecht - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler | UEFA Avrupa Ligi

Anderlecht - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. İlk maçta Fenerbahçe'nin Anderlecht'i 3-0 mağlup etmesinin ardından iki takım rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Anderlecht - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANDERLECHT - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Anderlecht - Fenerbahçe maçı 20 Şubat Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Amrabat, Yusuf, Osayi-Samuel, Mert Hakan, Szymanski, Kostic, İrfan Can Kahveci, Talisca, Cenk.

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