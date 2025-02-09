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Haberler Fenerbahçe Samet Akaydin'den flaş itiraf! "Fenerbahçe’de algılarla bu hale geldim"

Samet Akaydin'den flaş itiraf! "Fenerbahçe’de algılarla bu hale geldim"

Süper Lig’in 23’üncü haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Kasımpaşa’ya 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Çaykur Rizespor’un 30 yaşındaki savunmacısı Samet Akaydin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Akaydin'in Fenerbahçe itirafları dikkat çekti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe spor haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2025 Pazar 16:46 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2025 Pazar 16:48
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Samet Akaydin'den flaş itiraf! "Fenerbahçe’de algılarla bu hale geldim"

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Çaykur Rizespor'un 30 yaşındaki savunmacısı Samet Akaydin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Samet Akaydin, "Aslında oyuna iyi başladık ama şanssız bir gol yedik. Beraberliği erken bulduk ama ondan sonra yine şanssız bir penaltı. Aslında bugün pozisyon yokken iki tane gol yedik. Bugün gerçekten şanssızdık. İyi mücadele ettik. Cezalı oldum bu hafta, inşallah önümüzdeki maçlarda puan alacağız" diye konuştu.

"MEDYADA GÜCÜN YOKSA BÜYÜK TAKIMLARDA BARINAMIYORSUN"

Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde sadece kendi işini yaptığını ve çok çalıştığını ifade eden milli oyuncu, "İstanbul medyasının biraz zor olduğunu düşünüyorum. Medyada sözün geçmiyorsa büyük takımlarda barınamıyorsun. Ben bunu anladım Fenerbahçe'de. Kendi halimdeydim, işimi yapıyordum. Çok çalışıyordum. Demek ki böyle olmuyormuş diye düşündüm, daha farklı işlere girmem lazımdı, girmedim. Hayırlısı olsun. Biz çalışmamıza bakacağız, devam edeceğiz. Milli oyuncuyum. Milli takıma hazır olmaya çalışacağım" yorumlarında bulundu.

"RİZESPOR'A İMZA ATTIKTAN SONRA RAHAT UYUDUĞUMU HATIRLIYORUM"

Sarı-lacivertli takımda hiçbir maça rahat çıkamadığını, maçlardan sonra da rahat uyku uyuyamadığına değinen tecrübeli savunmacı, "Fenerbahçe'de hiçbir maça rahat çıktığımı hatırlamıyorum. Maçlardan sonra eve gittiğimde en son ne zaman rahat uyku uyudum hatırlamıyorum. Şimdi Rizespor'a imza attıktan sonra rahat uyuduğumu hatırlıyorum. Rahat olursam çok farklı şeyler yaparım, rahat olmazsam inişli çıkışlı performanslar sergileyebiliyorum" ifadelerinde bulundu.

"MOURINHO AYRILMAMI İSTEMİYORDU, BENDEN ÇOK MEMNUNDU"

Fenerbahçe'den ayrılmadan önce Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile bir süre konuştuğunu dile getiren Samet Akaydin, sözlerine şöyle devam etti:

"Mourinho gerçekten saygı duyulacak bir isim. Ayrılmadan önce de benimle uzun uzun konuştu. Ayrılmamı istemiyordu, benden çok memnundu. Beni çok seviyordu. Çalışmamdan memnundu. Ama sevilmediğim yerde durmamam gerektiğini söyledi. Bende bunu dikkate aldım. Sezon başı ayrılmak istiyordum aslında. Mourinho'nun kal demesiyle kaldım. Devre arası ayrılmak nasip oldu."

Öte yandan Fenerbahçe'ye kırgın olmadığını da söyleyen Samet Akaydin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kırgınlık falan benim yapımda yok. Ben kin tutmam. Fenerbahçe'ye şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum."

"BENİM ÜZÜLDÜĞÜM TEK ŞEY FENERBAHÇE'DE ALGILARLA BU HALE GELDİM"

Teknik direktör Fatih Terim gelmeden önce Panathinaikos'tan teklif aldığını dile getiren 30 yaşındaki oyuncu, "Fatih Terim'den bir telefon almadım. Panathinaikos transferini Fatih Hoca istedi de aldı falan. Bu işleri bilmiyorlar. Ben Fatih Hoca gitmeden oradan transfer teklifi aldım, kabul etmedim. Fatih hoca gidince yine transfer teklifi aldım. Sonra insanlar algı çıkarıyor. Aslında kimse gerçekleri bilmiyor. Benim üzüldüğüm tek şey Fenerbahçe'de algılarla bu hale geldim" dedi.

Tek hayalinin A Milli Takım formasıyla Dünya Kupası'na katılmak olduğunu söyleyen Samet Akaydin, sözlerini şöyle noktaladı:

"Öncelikle Dünya Kupası'na katılmak istiyorum. Çok bir hayalim yok, tek hayalim Dünya Kupası, başka bir hayalim kalmadı."

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