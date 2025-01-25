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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Arap basınından Talisca müjdesi!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Arap basınından Talisca müjdesi!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Anderson Talisca ile ilgili olarak Arap basınından sarı-lacivertlileri sevindiren haber geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi 06:50
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Arap basınından Talisca müjdesi!

Şampiyonluğu kafasına koyan Fenerbahçe, transferde gaza bastı... Devre arasında ilk olarak Diego Carlos'u ardından da Milan Skriniar'ı İstanbul'a getiren sarı lacivertlilerin üçüncü transferi ise Anderson Talisca olacak...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Arap basınından Talisca müjdesi!

Kasım ayından bu yana görüşülen Brezilyalı 10 numarayla her konuda anlaşan Fenerbahçe, oyuncunun Al-Nassr'la olan sorunlarını da çözmesinin ardından geri sayıma geçti. Sambacı için uçuş planları hazırlanmaya başlandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Arap basınından Talisca müjdesi!

TÜRKİYE'YE HAREKET EDECEK

Suudi basını da bu transfer gelişmesinin artık mutlu sonla tamamlandığını duyurdu...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Arap basınından Talisca müjdesi!

Arap medyasında çıkan haberlerde, "Talisca, Riyad'dan ayrılıp, Türkiye Ligi'ne Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'sine gidiyor." ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Arap basınından Talisca müjdesi!

Jose Mourinho liderliğinde oynamak istediğini Al-Nassr yönetimine ilettiği aktarılan Talisca, sözleşmesini tamamlamak üzere Türkiye'ye hareket edecek. Anderson Talisca'nın Göztepe maçını tribünden takip etmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Arap basınından Talisca müjdesi!

MAAŞI 11 MİLYON EURO

Fenerbahçe, Anderson Talisca'yı Al-Nassr'dan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katacak.

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