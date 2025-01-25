FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Arap basınından Talisca müjdesi!

Şampiyonluğu kafasına koyan Fenerbahçe, transferde gaza bastı... Devre arasında ilk olarak Diego Carlos'u ardından da Milan Skriniar'ı İstanbul'a getiren sarı lacivertlilerin üçüncü transferi ise Anderson Talisca olacak...

Kasım ayından bu yana görüşülen Brezilyalı 10 numarayla her konuda anlaşan Fenerbahçe, oyuncunun Al-Nassr'la olan sorunlarını da çözmesinin ardından geri sayıma geçti. Sambacı için uçuş planları hazırlanmaya başlandı.