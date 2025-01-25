FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Arap basınından Talisca müjdesi!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Anderson Talisca ile ilgili olarak Arap basınından sarı-lacivertlileri sevindiren haber geldi. İşte detaylar...
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Arap medyasında çıkan haberlerde, "Talisca, Riyad'dan ayrılıp, Türkiye Ligi'ne Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'sine gidiyor." ifadeleri kullanıldı.
Jose Mourinho liderliğinde oynamak istediğini Al-Nassr yönetimine ilettiği aktarılan Talisca, sözleşmesini tamamlamak üzere Türkiye'ye hareket edecek. Anderson Talisca'nın Göztepe maçını tribünden takip etmesi bekleniyor.
MAAŞI 11 MİLYON EURO
Fenerbahçe, Anderson Talisca'yı Al-Nassr'dan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katacak.
Sözleşme 1.5 yıllık olacak ve Brezilyalı oyuncu, Suudi ekibinden aldığı 11 milyon euroluk maaşı da Fenerbahçe'den almaya devam edecek. Yarım dönem için ise 5 milyon euro ödenecek.
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