  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Diego Carlos sevinci! İşte sözleşme detayları

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Diego Carlos sevinci! İşte sözleşme detayları

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, Diego Carlos transferinde mutlu sona ulaşırken oyuncuyla imzalanacak sözleşme hakkında detaylar gün yüzüne çıktı. İşte transfere dair merak edilenler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2025 Salı 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Diego Carlos sevinci! İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe, bir süredir kardosuna katmak istediği Diego Carlos'ta mutlu sona ulaştı... 31 yaşındaki oyuncunun sözleşme detayları da dün ortaya çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Diego Carlos sevinci! İşte sözleşme detayları

Sarı-lacivertliler, Brezilyalı stoper için İngiliz ekibi Aston Villa'ya 11 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca kontratta şarta bağlı bonus maddeleri de var. F.Bahçe'nin Devler Ligi'ne kalması, Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynaması ve Carlos'un belirli bir maç sayısına ulaşması halinde ekstra 2 milyon euro bonus ödenecek.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Diego Carlos sevinci! İşte sözleşme detayları

SENEYE 4 MİLYON EURO

2+1 yıllık imza atacak olan Brezilyalı oyuncu, sezonun geri kalan kısmında 2 milyon euro ücret alacak. Önümüzdeki sezonlar için ise Diego Carlos'a senelik 4 milyon euro maaş ödenecek.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Diego Carlos sevinci! İşte sözleşme detayları

2022'de Sevilla'dan Aston Villa'ya tam 31 milyon euro bonservis bedeliyle gelen Diego Carlos, bu sezon Şampiyonlar Ligi, Premier Lig ve EFL Cup'ta toplam 17 maça çıktı. Bin 403 dakika sahada kalan sambacı, skor katkısı yapamadı. Fenerbahçe, Diego Carlos'un kariyerindeki sekizinci takımı olacak.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Diego Carlos sevinci! İşte sözleşme detayları

AYAK BİLEĞİNDEN SAKATLIĞI VAR

Diego Carlos, 3 Ocak'ta ayak bileğinden sakatlık geçirdi. Brezilyalı oyuncunun geri dönüş tarihi bilinmiyor ve şu ana kadar bu sakatlık nedeniyle 4 maç kaçırdı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Diego Carlos sevinci! İşte sözleşme detayları

Kariyerinde ise bu 4 karşılaşma hariç sakatlıklar nedeniyle tam 39 karşılaşmada forma giyemedi.

G.Saray'da şok ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu
G.Saray yıldız oyuncu ile anlaştı!
DİĞER
Galatasaray - Dinamo Kiev UEFA maçı detayları: Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
CANLI | Beyaz Saray'da ikinci Trump dönemi! Yeminini etti kararnamelere imza attı
Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu açıklaması!
F.Bahçe'den Pavlovic ısrarı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu açıklaması! Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu açıklaması! 01:54
Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu açıklaması! Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu açıklaması! 01:41
Chelsea evinde hata yapmadı! Chelsea evinde hata yapmadı! 01:10
Chelsea evinde hata yapmadı! Chelsea evinde hata yapmadı! 01:09
Trabzonspor evinde rahat kazandı! Trabzonspor evinde rahat kazandı! 00:26
Şenol Güneş: Uğurcan aslında gitmezdi ama... Şenol Güneş: Uğurcan aslında gitmezdi ama... 00:26
Daha Eski
G.Saray'da şok ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu G.Saray'da şok ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu 00:26
Trabzonspor o futbolcuyla anlaştı! Trabzonspor o futbolcuyla anlaştı! 00:26
G.Saray'da Eren Elmalı gelişmesi! G.Saray'da Eren Elmalı gelişmesi! 00:26
G.Saray yıldız oyuncu ile anlaştı! G.Saray yıldız oyuncu ile anlaştı! 00:26
Trabzonspor-Sivasspor maçında penaltı! Trabzonspor-Sivasspor maçında penaltı! 00:26
Üründül'den maç sonu flaş yorum! Üründül'den maç sonu flaş yorum! 00:25