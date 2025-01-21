TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Diego Carlos sevinci! İşte sözleşme detayları

Sarı-lacivertliler, Brezilyalı stoper için İngiliz ekibi Aston Villa'ya 11 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca kontratta şarta bağlı bonus maddeleri de var. F.Bahçe'nin Devler Ligi'ne kalması, Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynaması ve Carlos'un belirli bir maç sayısına ulaşması halinde ekstra 2 milyon euro bonus ödenecek.