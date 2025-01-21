TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Diego Carlos sevinci! İşte sözleşme detayları
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, Diego Carlos transferinde mutlu sona ulaşırken oyuncuyla imzalanacak sözleşme hakkında detaylar gün yüzüne çıktı. İşte transfere dair merak edilenler...
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2022'de Sevilla'dan Aston Villa'ya tam 31 milyon euro bonservis bedeliyle gelen Diego Carlos, bu sezon Şampiyonlar Ligi, Premier Lig ve EFL Cup'ta toplam 17 maça çıktı. Bin 403 dakika sahada kalan sambacı, skor katkısı yapamadı. Fenerbahçe, Diego Carlos'un kariyerindeki sekizinci takımı olacak.
AYAK BİLEĞİNDEN SAKATLIĞI VAR
Diego Carlos, 3 Ocak'ta ayak bileğinden sakatlık geçirdi. Brezilyalı oyuncunun geri dönüş tarihi bilinmiyor ve şu ana kadar bu sakatlık nedeniyle 4 maç kaçırdı.
Kariyerinde ise bu 4 karşılaşma hariç sakatlıklar nedeniyle tam 39 karşılaşmada forma giyemedi.
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