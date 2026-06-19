Fenerbahçelileri heyecanlandıran gelişme! Alexander Sörloth...
Vedat Muriqi'i resmen açıklayan Fenerbahçe, Kosovalı golcünün yanına yıldız bir santrfor takviyesi yapmak üzere vakit kaybetmeden kollarını sıvadı. Sarı-lacivertlilerin Alexander Sörloth için Juventus ile yarışacağı açıklanırken Norveçli oyuncunun bonservisi belli oldu. İşte transferde yaşanan sıcak gelişmeler...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2026 18:27
Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde olan Alexander Sörloth için yeniden vites yükseltti.
Norveçli oyuncunun adı son zamanlarda Juventus ile anılırken transferde sürpriz bir gelişme yaşandı.
İtalyan gazetece Nicolo Schira'nın haberine göre Sarı Kanarya, Sörloth için Juventus'la kıran kırana bir yarış halinde.
ANLAŞMA HENÜZ SAĞLANMADI
Serie A ekibine "evet" dediği öne sürülen 30 yaşındaki oyuncu için Atletico Madrid ve İtalyan temsilcisi arasındaki görüşmeler henüz bir sonuca bağlanamadı.
BONSERVİSİ BELİRLENDİ
La Liga devinin 35 milyon euro bonservis beklediği Sörloth için sarı-lacivertli yönetim tüm imkanlarını seferber etme kararı aldı.
Tecrübeli golcünün geleceğinin Dünya Kupası'nın ardından kesinlik kazanması bekleniyor.
İspanyol ekibinde geçtiğimiz sezon 54 maçta boy gösteren Sörloth, 20 kez ağları sarsarken 1 asist kaydetti.
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