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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçelileri heyecanlandıran gelişme! Alexander Sörloth...

Fenerbahçelileri heyecanlandıran gelişme! Alexander Sörloth...

Vedat Muriqi'i resmen açıklayan Fenerbahçe, Kosovalı golcünün yanına yıldız bir santrfor takviyesi yapmak üzere vakit kaybetmeden kollarını sıvadı. Sarı-lacivertlilerin Alexander Sörloth için Juventus ile yarışacağı açıklanırken Norveçli oyuncunun bonservisi belli oldu. İşte transferde yaşanan sıcak gelişmeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2026 18:27
Fenerbahçelileri heyecanlandıran gelişme! Alexander Sörloth...

Teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal'ı getirmesinin ardından Fenerbahçe, vakit kaybetmeden yaz transfer dönemi çalışmalarına yoğunlaştı.

Fenerbahçelileri heyecanlandıran gelişme! Alexander Sörloth...

İLK İMZA MURİQİ'TEN

Şampiyonluk hasretine son verecek güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler, transfer perdesini eski golcüsü Vedat Muriqi ile açtı.

Fenerbahçelileri heyecanlandıran gelişme! Alexander Sörloth...

Kosovalı oyuncunun 3 yıllık imzasının ardından Kadıköy yönetimi, 9 numaraya bir takviye daha yapmak üzere kolları sıvadı.

Fenerbahçelileri heyecanlandıran gelişme! Alexander Sörloth...

Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde olan Alexander Sörloth için yeniden vites yükseltti.

Fenerbahçelileri heyecanlandıran gelişme! Alexander Sörloth...

Norveçli oyuncunun adı son zamanlarda Juventus ile anılırken transferde sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçelileri heyecanlandıran gelişme! Alexander Sörloth...

İtalyan gazetece Nicolo Schira'nın haberine göre Sarı Kanarya, Sörloth için Juventus'la kıran kırana bir yarış halinde.

Fenerbahçelileri heyecanlandıran gelişme! Alexander Sörloth...

ANLAŞMA HENÜZ SAĞLANMADI

Serie A ekibine "evet" dediği öne sürülen 30 yaşındaki oyuncu için Atletico Madrid ve İtalyan temsilcisi arasındaki görüşmeler henüz bir sonuca bağlanamadı.

Fenerbahçelileri heyecanlandıran gelişme! Alexander Sörloth...

BONSERVİSİ BELİRLENDİ

La Liga devinin 35 milyon euro bonservis beklediği Sörloth için sarı-lacivertli yönetim tüm imkanlarını seferber etme kararı aldı.

Fenerbahçelileri heyecanlandıran gelişme! Alexander Sörloth...

Tecrübeli golcünün geleceğinin Dünya Kupası'nın ardından kesinlik kazanması bekleniyor.

Fenerbahçelileri heyecanlandıran gelişme! Alexander Sörloth...

İspanyol ekibinde geçtiğimiz sezon 54 maçta boy gösteren Sörloth, 20 kez ağları sarsarken 1 asist kaydetti.

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