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Haberler Fenerbahçe Usta yazardan çarpıcı Fenerbahçe yorumu: Acı çekmeden kendilerine gelemiyorlar!

Usta yazardan çarpıcı Fenerbahçe yorumu: Acı çekmeden kendilerine gelemiyorlar!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleden 4-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2025 Pazartesi 09:04 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2025 Pazartesi 10:22
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Spor yazarları Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

GÜRCAN BİLGİÇ - SANTRFORLAR GECESİ

Fenerbahçeli futbolcular için kendilerini affettirmenin bir yolu olmalıydı. İlk yarı için söylenecek "iyi şeyler" konusunda en koyu Fenerbahçeli'nin bile lafı olamazdı. Mourinho da bu işin parçası… Lyon maçı aklındaydı muhtemelen, üçlü oynadı ama tek stoper Djiku ile… Tadic, Amrabat kulübede. Oğuz sağ tarafta, Kostic solda… Çok verimsiz. Öndeki iki kuleye top taşıyamıyorlar ve müthiş direniş gösteren Adana Demirspor vardı sahada.

Spor yazarları Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

İkinci yarının başında üst üste pozisyonların gelmesinde, değişikliklerin rolü büyüktü. Oğuz Aydın ters ayaklı sol bekti. Ortaları ile kuleleri devreye soktu. İrfan Can kaleye daha yakın oynamaya başladı. Çağlar'ın topu Djiku'ya göre daha isabetli–akıllı kullanmasıyla, duvara çarpıp dönme hali de bitti. İki gol VAR'dan iptal edildi.

Spor yazarları Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

İlkinde Danimarklı hakem "eyyam" yaptı, ikincisinde haklıydı. 56'da Barasi'nin kırmızı kart görmesinin ardından Tadic'in sahaya ayak basması; ustalar geçidini Adana'ya getirdi. En Nesryi'ye iki gol attırdı. Nesyri, Dzeko'ya da asist yaptı. Cenk Tosun tekmeye kafa uzatarak perdeyi kapadı. Krizlerin ilk 45'inden sonra, şampiyonluğa oynayan takımın şovunu yaptığı, iptal edilen gollerine rağmen sahada "soğuk" kalarak disiplini bozmayan oyuncuların olduğu süreç de önümüzdeydi. "Acı çekmeden" kendilerine gelemiyorlar demek ki…

Spor yazarları Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

EMRE BOL - HERHANGİ BİR OYUN!

Maç öncesi kadroya baktığımda, zayıf Adana Demirspor karşısına çıkabilecek hücumcu ve doğru bir kadro olarak düşündüm. En fazla skor katkısı yapan Tadiç'in kulübede oturması Mourinho'nun başka şeyler düşünmeye başladığının bir göstergesi… Portekizli; oyunculara değil, oyuna sadık kalacaklarla yoluna devam edecek sanki…

Spor yazarları Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Elindekileri tanımak için fazla zaman harcadığını söylemek gerek. Ancak Mourinho'ya hak veriyorum. Çünkü bizim ligimiz bilinen liglerden değil! Bağıranın, çağıranın, hakemleri baskı altına alanın şampiyon olduğu bir lig! Ne yazık ki… Herkes şunu bilsin Mustafa Dalcı hocadan sonra farklı bir ADS var. Daha ne yaptığını bilen, daha dirençli…

Spor yazarları Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Fenerbahçe karşısında 10 kişi kalana kadar inanılmaz bir şekilde mücadele ettiler. Ne zaman Tadiç oyuna girdi, her şey değişti. Belki çok koşmaz, mücadele etmez ama sonuca giden oyunda inanın bir numara. Kime, nasıl asist yapacağını çok iyi biliyor. Yine de bu oyunun şampiyonluk oyunu olduğunla ilgili tereddütlerim var. "Herhangi bir oyunla" şampiyon olamazsın. Fenerbahçe oyunu gerekiyor şampiyonluk için…

Spor yazarları Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

En-Nesyri'de ısrar edilmesi gerektiğini hep söyledim. 90 dakika oynasa da oyundan hiç düşmeyen bir futbolcu… Fenerbahçe sonuca gitmek istiyorsa; Tadic'i değil Dzeko'yu kenarda oturtmalı. Stoper eksikliği artık her geçen maç daha da ortaya çıkmaya başladı. Puan farkı 6'ya düştü. Yeni transferler gelir gelmez daha da azalacak. Sonunda iyiler kazanacak.

Spor yazarları Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

MUSTAFA ÇULCU - KIRMIZI DOĞRU

Şampiyonluktaki en büyük rakibin Galatasaray, deplasmanda iki gün önce iki puan bırakmış, puan makasını daraltmak adına fırsat yakalamış ve hedefi olan Fenerbahçe yaş ortalaması 23.52 ile ligde sadece iki galibiyeti olan Adana Demirspor maçına böyle mi başlar? Bu bir Mourinho freni mi hafta arası Lyon maçı düşüncesi mi? Yusuf Barasi ilk yarıda soldan taşıdığı her topta Mert Müldür'ün içinden geçti.

Spor yazarları Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

İkinci yarı Samuel ve Çağlar hamlesi ile oyun aklı değişti önde basan Fenerbahçe seyretmeye başladık. İptal edilen goller Fenerbahçe'nin hırsını arttırdı ve rakibin bir kişi eksik kalması ile oyun temposunu arttırdı ve goller geldi. Başta sıkıntı yaratan rotasyondan çabuk geri dönüş farklı galibiyeti getirdi. Elit hakemimiz Halil Umut Meler, ilk yarıda Fenerbahçe'nin kullandığı kornerde hava topu hamlesi esnasında Dzeko'yu Adana Demirsporlu Tolga sarıyor, sarmalıyor, bir güreşçi gibi yere indiriyor.

Spor yazarları Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Bu pozisyon açık bir penaltı ama kaynadı gitti, badem oldu. Meler kardeşim, duran toplarda eşleşen oyuncular bir kez ikaz edilir, ikinci de hala temaslı itiş kakış varsa kart çıkmalıdır. Aynı şekilde üç sefer sözlü ikaz olmaz. Fenerbahçe'nin 50'de attığı, VAR müdahalesi OFR'den faul gerekçesi ile iptal edilen gol de VAR müdahalesi hatalı. VAR karışmamalıydı, sahada hakemin kararı ve gol geçerli olmalıydı.

Spor yazarları Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

OFR'den dönerken elit hakemimizin yüzündeki ekşime VAR protokol esaslarının çiğnendiğinin net göstergesini yansıtıyordu. Fenerbahçe'nin 64'te attığı gol öncesi Tolga topa vuruyor, En-Nesyri ise Tolga'ya vuruyor. Net faul; VAR müdahalesi ile OFR'den gol iptali doğru. Yusuf Barasi 56'da Mert Müldür'ün ayağına basıyor, gaddarlık içeren sakatlayıcı, bu ciddi faul dolayısıyla çıkan direkt kırmızı kart doğru. Doğru kırmızı kart ve farklı skor Halil Umut Meler'i giyotinin altından kurtardı. Lakin form durumu UEFA'daki kadar yüksek değildi.

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