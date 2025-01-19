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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ | Cristian Medina imzayı attı! İşte yeni takımıyla ilk golü

FENERBAHÇE HABERLERİ | Cristian Medina imzayı attı! İşte yeni takımıyla ilk golü

Yaz transfer döneminden bu yana Fenerbahçe ile anılan ve sarı lacivertlilerin kendisi için sık sık görüşmeler gerçekleştirmesine rağmen sonuç alamadığı Cristian Medina, Estudiantes'e imza attı. Arjantin ekibi, Medina'yı duyurduktan birkaç saat sonra gösteri maçına çıkardı ve 22 yaşındaki futbolcu ilk golünü kaydetti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar 09:26
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FENERBAHÇE HABERLERİ | Cristian Medina imzayı attı! İşte yeni takımıyla ilk golü

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminden beri gündeminde olan Cristian Medina'nın transferi resmiyet kazandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Cristian Medina imzayı attı! İşte yeni takımıyla ilk golü

Medina'nın 15 milyon dolarlık serbest kalma bedelini ödeyen Arjantin Premier Ligi temsilcisi Estudiantes, oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Cristian Medina imzayı attı! İşte yeni takımıyla ilk golü

Öte yandan Estudiantes, Cristian Medina'yı imza töreninden birkaç saat sonra maça çıkardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Cristian Medina imzayı attı! İşte yeni takımıyla ilk golü

NTV Spor'da yer alan habere göre, "Aslanlar Gecesi" kapsamında 2024 Şampiyonlar Kupası ünvanını kutlamak ve yeni transferlerini taraftarlara sunmak için Estudiantes, Racing de Montevideo ile karşılaştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Cristian Medina imzayı attı! İşte yeni takımıyla ilk golü

Medina'nın da gol attığı maçta rakibini 5-0 mağlup etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Cristian Medina imzayı attı! İşte yeni takımıyla ilk golü

Maçın son 30 dakikasında süre alan Cristian Medina attığı şık golle hazır olduğunu gösterdi.

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