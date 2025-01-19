FENERBAHÇE HABERLERİ | Cristian Medina imzayı attı! İşte yeni takımıyla ilk golü
Yaz transfer döneminden bu yana Fenerbahçe ile anılan ve sarı lacivertlilerin kendisi için sık sık görüşmeler gerçekleştirmesine rağmen sonuç alamadığı Cristian Medina, Estudiantes'e imza attı. Arjantin ekibi, Medina'yı duyurduktan birkaç saat sonra gösteri maçına çıkardı ve 22 yaşındaki futbolcu ilk golünü kaydetti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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NTV Spor'da yer alan habere göre, "Aslanlar Gecesi" kapsamında 2024 Şampiyonlar Kupası ünvanını kutlamak ve yeni transferlerini taraftarlara sunmak için Estudiantes, Racing de Montevideo ile karşılaştı.
Medina'nın da gol attığı maçta rakibini 5-0 mağlup etti.
Maçın son 30 dakikasında süre alan Cristian Medina attığı şık golle hazır olduğunu gösterdi.
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