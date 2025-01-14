Fenerbahçe'ye Diego Carlos'tan müjde! Transferin önündeki engel kalktı
Yaşanan sakatlıkların ardından ara transfer döneminde savunma hattına takviye yapma kararı alan Fenerbahçe'nin gündeminde Aston Villa'nın stoperi Diego Carlos vardı. Sarı lacivertlilerin Brezilyalı için yürüttükleri transfer operasyonunun önündeki en büyük engelin kalktığı açıklandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2025 Salı 11:05 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2025 Salı 11:05
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Fenerbahçe, sözleşmesi Haziran 2026'da bitecek olan Sambacı için pazarlıkları sürdürürken Aston Villa'nın oyuncu için gelecek diğer teklifleri de değerlendirmeye alacağı aktarılmıştı.
Kadıköy yönetimi yetenekli stopere talip olan diğer takımlar ile mücadele etmeye hazırlanırken müjdeli haber geldi ve Fenerbahçe'ye transferde rakip olan Fulham'ın Diego Carlos'tan vazgeçtiği ifade edildi.
Haberde Fenerbahçe'nin transferi gerçekleştirmeye en yakın aday olduğu ve 3 Şubat'a kadar anlaşma sağlanırsa Carlos'un İstanbul'a yolculanacağı açıklandı.
Carlos, bu sezon tüm kulvarlarda 17 maçta forma giydi ve bu maçların 14'ünde ilk 11'de yer aldı.
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