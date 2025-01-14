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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Diego Carlos'tan müjde! Transferin önündeki engel kalktı

Fenerbahçe'ye Diego Carlos'tan müjde! Transferin önündeki engel kalktı

Yaşanan sakatlıkların ardından ara transfer döneminde savunma hattına takviye yapma kararı alan Fenerbahçe'nin gündeminde Aston Villa'nın stoperi Diego Carlos vardı. Sarı lacivertlilerin Brezilyalı için yürüttükleri transfer operasyonunun önündeki en büyük engelin kalktığı açıklandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2025 Salı 11:05 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2025 Salı 11:05
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Fenerbahçe'ye Diego Carlos'tan müjde! Transferin önündeki engel kalktı

Ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu doğrultuda Jose Mourinho'nun listesinde Aston Villa'dan Diego Carlos bulunuyordu.

Fenerbahçe'ye Diego Carlos'tan müjde! Transferin önündeki engel kalktı

Sarı lacivertlilerin Premier Lig devi ile Carlos için ilk temasları kurduğu belirtilirken aynı zamanda Fulham'ın da oyuncuya talip olduğu biliniyordu.

Fenerbahçe'ye Diego Carlos'tan müjde! Transferin önündeki engel kalktı

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Football Insider'da yer alan haberden edindiği bilgiye göre transferin önündeki en büyük ve son engel kalktı.

Fenerbahçe'ye Diego Carlos'tan müjde! Transferin önündeki engel kalktı

Fenerbahçe, sözleşmesi Haziran 2026'da bitecek olan Sambacı için pazarlıkları sürdürürken Aston Villa'nın oyuncu için gelecek diğer teklifleri de değerlendirmeye alacağı aktarılmıştı.

Fenerbahçe'ye Diego Carlos'tan müjde! Transferin önündeki engel kalktı

Kadıköy yönetimi yetenekli stopere talip olan diğer takımlar ile mücadele etmeye hazırlanırken müjdeli haber geldi ve Fenerbahçe'ye transferde rakip olan Fulham'ın Diego Carlos'tan vazgeçtiği ifade edildi.

Fenerbahçe'ye Diego Carlos'tan müjde! Transferin önündeki engel kalktı

Haberde Fenerbahçe'nin transferi gerçekleştirmeye en yakın aday olduğu ve 3 Şubat'a kadar anlaşma sağlanırsa Carlos'un İstanbul'a yolculanacağı açıklandı.

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