Fenerbahçe'ye Diego Carlos'tan müjde! Transferin önündeki engel kalktı

Fenerbahçe, sözleşmesi Haziran 2026'da bitecek olan Sambacı için pazarlıkları sürdürürken Aston Villa'nın oyuncu için gelecek diğer teklifleri de değerlendirmeye alacağı aktarılmıştı.

Kadıköy yönetimi yetenekli stopere talip olan diğer takımlar ile mücadele etmeye hazırlanırken müjdeli haber geldi ve Fenerbahçe'ye transferde rakip olan Fulham'ın Diego Carlos'tan vazgeçtiği ifade edildi.