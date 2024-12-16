FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Mourinho'nun bankosu olamadı! Menajerine 'tekliflere bakalım' mesajı
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Başakşehir karşısında alınan 3-1'lik galibyetin ardından kara bulutlar dağıldı. Sarı-lacivertlilerde bunun yanı sıra transferde ise sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Ocak ayında yapılacak takviyelerin planlarını yapan yönetim mevcut kadroda yer alan sürpriz bir ismin ayrılık kararıyla şaşırdı. İşte o isim ve ayrıntılar... FB SPOR HABERLERİ
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Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertliler'de Jose Mourinho'nun teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından forma şansı azalan İsmail Yüksek sürpriz bir karar alarak teklifleri değerlendirme kararı aldı.
MENAJERİNE 'TEKLİFLERE BAKALIM' MESAJI!
İsmail Yüksek'e özellikle Almanya ve Fransız takımlarının ilgisi olduğu belirtildi.
Güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olan İsmail Yüksek'in sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.
Athletic Bilbao karşılaşmasıyla birlikte 99. resmi maçına çıkan milli futbolcu, Başakşehir maçında süre bulamadı.
İsmail Yüksek, sarı-lacivertli formayla toplamda 6428 dakika süre aldı.
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