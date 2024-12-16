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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Mourinho'nun bankosu olamadı! Menajerine 'tekliflere bakalım' mesajı

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Mourinho'nun bankosu olamadı! Menajerine 'tekliflere bakalım' mesajı

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Başakşehir karşısında alınan 3-1'lik galibyetin ardından kara bulutlar dağıldı. Sarı-lacivertlilerde bunun yanı sıra transferde ise sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Ocak ayında yapılacak takviyelerin planlarını yapan yönetim mevcut kadroda yer alan sürpriz bir ismin ayrılık kararıyla şaşırdı. İşte o isim ve ayrıntılar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 08:54
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Mourinho'nun bankosu olamadı! Menajerine 'tekliflere bakalım' mesajı

Fenerbahçe'de sürpriz İsmail Yüksek gelişmesi yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Mourinho'nun bankosu olamadı! Menajerine 'tekliflere bakalım' mesajı

Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertliler'de Jose Mourinho'nun teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından forma şansı azalan İsmail Yüksek sürpriz bir karar alarak teklifleri değerlendirme kararı aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Mourinho'nun bankosu olamadı! Menajerine 'tekliflere bakalım' mesajı

MENAJERİNE 'TEKLİFLERE BAKALIM' MESAJI!

Yıldız oyuncunun menajeriyle görüşme gerçekleştirdiği ve gelen teklifler üzerinde çalışmaların başladığı bildirildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Mourinho'nun bankosu olamadı! Menajerine 'tekliflere bakalım' mesajı

İsmail Yüksek'e özellikle Almanya ve Fransız takımlarının ilgisi olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Mourinho'nun bankosu olamadı! Menajerine 'tekliflere bakalım' mesajı

Güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olan İsmail Yüksek'in sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.


FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Mourinho'nun bankosu olamadı! Menajerine 'tekliflere bakalım' mesajı

Athletic Bilbao karşılaşmasıyla birlikte 99. resmi maçına çıkan milli futbolcu, Başakşehir maçında süre bulamadı.

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