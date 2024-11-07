Adalet istiyoruz

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, görev süresi boyunca sarı-lacivertli takımın haklarının gasp edildiğini belirterek, "Türk futbolundaki adaletsizlik ve haksız rekabetin boyutları artık herkesin gözleri önünde" dedi. Fenerbahçe'nin hakkının pervasızca yendiğini dile getiren Koç, ekranlarda fazla görünmeme sebebini de açıkladı. Koç, başkanlık süreci hakkında önemli sözler kullandı.

BİR GÜN PİŞMANLIK DUYMADIM

Ali Koç, "Hayat, keşke diyecek kadar uzun değil. Fenerbahçe için yaptıklarımdan bir gün pişmanlık duymadım. Allah bana Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlık makamını nasip etti; bu makamda oturuyorsanız "keşke" değil "iyi ki" dersiniz" dedi.

PERVASIZCA HAKKIMIZ YENDİ

Ali Koç, "Fenerbahçe Başkanı iseniz, zaten futbolun içine sonuna kadar girmek zorundasınız. Bu konuda pişmanlığım değil, üzgünlüğüm var. Üzgünüm, çünkü başkanlık dönemimde göz göre göre pervasızca Fenerbahçe'nin hakkı yendi. Türk futbolundaki adaletsizlik ve haksız rekabetin boyutu artık herkes için aşikar. Fenerbahçe Başkanlığı bana hem pek çok şey kattı hem de pek çok şeye mal oldu, detayları bu röportaja sığmaz!" ifadelerini kullandı.

ACUN BEY BİZE FAYDALI OLUYOR

Ali Koç, "Bu sezon Acun Bey, futboldan sorumlu yönetici olarak sözcülüğümüzü üstlendi. Medya sektöründeki deneyimiyle bu anlamda bize oldukça faydalı oluyor ve daha çok onu görüyorsunuz. Yeri geldiği ve gerektiği zaman tabii ki ben de konuşacağım" diye konuştu.