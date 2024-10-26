  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Medina ile birlikte...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalar devam ediyor. Sezon başında kadrosuna katmak istediği Cristian Medina'nın Boca Juniors'a rest çekmesinin ardından girişimlerini hızlandıran sarı-lacivertliler, sol bek transferi için de İspanya seferine çıkıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Medina ile birlikte...

Fenerbahçe'nin transfer döneminde çok istediği ancak Boca Juniors'un bırakmadığı Cristian Medina'da yeni gelişmeler yaşanıyor.

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler
Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Medina ile birlikte...

Arjantin medyası, 22 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun gemileri yaktığını ve teknik direktör Gago'ya "Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum. Transferime karar verilene kadar Boca'da oynamayacağım" dediğini yazdı.

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Medina ile birlikte...

Diğer yandan sarı-lacivertli ekipte sol bek harekatı da başlıyor.

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Medina ile birlikte...

Futbol direktörü Mario Branco, öncelikli adaylar arasında yer alan Reinildo Mandava için İspanya'ya gidecek.

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Medina ile birlikte...

Atletico Madrid'le masaya oturacak olan Branco, 30 yaşındaki futbolcunun transferini bitirmeye çalışacak.

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Medina ile birlikte...

Mozambikli Reinildo'nun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

F.Bahçeli yıldızın menajerinden şok açıklama! "G.Saray'dan teklif aldık"
G.Saray o yıldızda mutlu sona yakın!
DİĞER
‘Ayşecik’ Zeynep Değirmencioğlu son haliyle şaşırttı! İşte Zeynep Değirmencioğlu’nun o hali!
CANLI | İsrail İran'ı vurdu! 3 askeri bölge hedef alındı! ABD'den peş peşe açıklama
Partey sürprizi
Fırtına deplasmanda ilk galibiyetini arıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BAE ve Türkiye arasında 'Dostluk ve Spor Etkinliği' düzenlendi BAE ve Türkiye arasında 'Dostluk ve Spor Etkinliği' düzenlendi 01:40
Kasımpaşa formunda Kasımpaşa formunda 01:30
4x4 Gümrük 4x4 Gümrük 01:28
Kadınlar turu rövanşa bıraktı Kadınlar turu rövanşa bıraktı 01:22
BAE ve Türkiye arasında 'Dostluk ve Spor Etkinliği' düzenlendi BAE ve Türkiye arasında 'Dostluk ve Spor Etkinliği' düzenlendi 01:22
Pana’dan Fener’e darbe Pana’dan Fener’e darbe 01:21
Daha Eski
İrfan Can Kahveci F.Bahçe'den ayrılıyor mu? İrfan Can Kahveci F.Bahçe'den ayrılıyor mu? 01:04
Transferde Yunus Akgün bombası! Gelişini heyecanla bekliyorlar Transferde Yunus Akgün bombası! Gelişini heyecanla bekliyorlar 01:04
F.Bahçe Beko sonunu getiremedi! F.Bahçe Beko sonunu getiremedi! 01:04
Sivasspor geriden gelerek kazandı! Sivasspor geriden gelerek kazandı! 01:03
Hüseyin Yücel'den Yunus Akgün açıklaması! "Verilen ceza için..." Hüseyin Yücel'den Yunus Akgün açıklaması! "Verilen ceza için..." 01:03
G.Saray'da şok Okan Buruk gelişmesi! G.Saray'da şok Okan Buruk gelişmesi! 01:03