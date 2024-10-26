Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Medina ile birlikte...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalar devam ediyor. Sezon başında kadrosuna katmak istediği Cristian Medina'nın Boca Juniors'a rest çekmesinin ardından girişimlerini hızlandıran sarı-lacivertliler, sol bek transferi için de İspanya seferine çıkıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Futbol direktörü Mario Branco, öncelikli adaylar arasında yer alan Reinildo Mandava için İspanya'ya gidecek.
Atletico Madrid'le masaya oturacak olan Branco, 30 yaşındaki futbolcunun transferini bitirmeye çalışacak.
Mozambikli Reinildo'nun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
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