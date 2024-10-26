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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'de hayrete düşüren istatistik! Jose Mourinho yönetiminde...

Temsilcimiz Fenerbahçe son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler mücadeleden 1-1'lik skorla beraberlikle ayrıldı. Bu maçın ardından ortaya çıkan o gerçek taraftarları resmen hayrete düşürdü. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2024 Cumartesi 09:50
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Fenerbahçe'de hayrete düşüren istatistik! Jose Mourinho yönetiminde...

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. maçında sahasında Manchester United ile kozlarını paylaştı.

Fenerbahçe'de hayrete düşüren istatistik! Jose Mourinho yönetiminde...

Sarı-lacivertliler bu zorlu karşılaşmadan 1-1'lik skorla beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe'de hayrete düşüren istatistik! Jose Mourinho yönetiminde...

Maçta gol perdesini Manchester United'dan 15. dakikada Eriksen açtı.

Fenerbahçe'de hayrete düşüren istatistik! Jose Mourinho yönetiminde...

Bu gole Fenerbahçe'den En-Nesyri 49. dakikada cevap verdi.

Fenerbahçe'de hayrete düşüren istatistik! Jose Mourinho yönetiminde...

Karşılaşmanın ardından ortaya çıkan o gerçek ise gündem oldu.

Fenerbahçe'de hayrete düşüren istatistik! Jose Mourinho yönetiminde...

Sarı-lacivertli takım, bu sezon Avrupa'da çıktığı 7 maçta da kalesinde gol gördü.

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