Fenerbahçe'de hayrete düşüren istatistik! Jose Mourinho yönetiminde...
Temsilcimiz Fenerbahçe son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler mücadeleden 1-1'lik skorla beraberlikle ayrıldı. Bu maçın ardından ortaya çıkan o gerçek taraftarları resmen hayrete düşürdü. İşte detaylar...
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Bu gole Fenerbahçe'den En-Nesyri 49. dakikada cevap verdi.
Karşılaşmanın ardından ortaya çıkan o gerçek ise gündem oldu.
Sarı-lacivertli takım, bu sezon Avrupa'da çıktığı 7 maçta da kalesinde gol gördü.
Meşin yuvarlağı 10 kez filelerden çıkartan Fenerbahçe, ligde 8 maçın 5'inde kalesini kapattı.
Jose Mourinho'nun öğrencileri, gelecek haftalarda bu zaafı düzeltmeyi hedefliyor.
DİĞER