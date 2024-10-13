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Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dominik Livakovic'e flaş transfer teklifi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin başarılı file bekçisi Dominik Livakovic'e Suudi Arabistan ekibinin yaptığı öğrenildi. İşte Fenerbahçe yönetiminin transfer kararı... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2024 Pazar 15:47
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Dominik Livakovic'e flaş transfer teklifi!

Milli aradan ötürü Samsunspor maçının hazırlıklarını ülke takımlarına gitmeyen oyuncularıyla yapan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dominik Livakovic'e flaş transfer teklifi!

Fenerbahçe formasıyla bu sezon önemli kurtarışlara imza atan Dominik Livakovic'e teklif geldiği ortaya çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dominik Livakovic'e flaş transfer teklifi!

Takvim'de yer alan habere göre; Livakovic'e birçok Suudi Arabistan ekibinden teklif geldiği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dominik Livakovic'e flaş transfer teklifi!

Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen sarı lacivertli yönetim Hırvat eldiveni devre arasında satmayı düşünmediği iddia edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dominik Livakovic'e flaş transfer teklifi!

29 yaşındaki oyuncu bu sezon 13 maçta Fenerbahçe kalesini korudu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dominik Livakovic'e flaş transfer teklifi!

Piyasa değeri 11 milyon Euro olan Livakovic'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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