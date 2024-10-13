FENERBAHÇE HABERLERİ - Dominik Livakovic'e flaş transfer teklifi!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin başarılı file bekçisi Dominik Livakovic'e Suudi Arabistan ekibinin yaptığı öğrenildi. İşte Fenerbahçe yönetiminin transfer kararı... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen sarı lacivertli yönetim Hırvat eldiveni devre arasında satmayı düşünmediği iddia edildi.
29 yaşındaki oyuncu bu sezon 13 maçta Fenerbahçe kalesini korudu.
Piyasa değeri 11 milyon Euro olan Livakovic'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
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