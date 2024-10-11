Fenerbahçe'de şok! Milli takımda sakatlandı
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Samsunspor'a konuk olacak Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyordu. Ancak sarı lacivertlilere, milli takıma giden o yıldızdan kötü haber geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2024 Cuma 14:38 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2024 Cuma 14:44
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Fenerbahçe'nin milli takımdan dönen futbolcularla birlikte gelecek hafta tam kadro çalışması bekleniyordu.
Ancak Kanarya'ya şok bir haber geldi.
Sarı lacivertlilerin yıldız oyuncusunun milli takımda sakatlandığı öğrenildi.
İşte ayrıntılar...
SZYMANSKI'DEN KÖTÜ HABER!
Polonya Milli Takım Teknik Direktörü Michal Probierz, cumartesi günü oynayacakları Portekiz maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
Probierz yaptığı açıklamada Sebastian Szymanski'nin sakatlık geçirdiğini duyurdu.
Probierz açıklamasında, "Szymanski iki gün antrenman yapmadı"
"Szymanski sadece dün bireysel antrenman yaptı"
"Portekiz maçında oynayıp oynamayacağına antrenmandan sonra karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.
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