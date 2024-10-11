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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'de şok! Milli takımda sakatlandı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Samsunspor'a konuk olacak Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyordu. Ancak sarı lacivertlilere, milli takıma giden o yıldızdan kötü haber geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2024 Cuma 14:38 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2024 Cuma 14:44
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Fenerbahçe'de şok! Milli takımda sakatlandı

Fenerbahçe'de lige verilen milli arada hazırlıklar devam ediyor.

Fenerbahçe'de şok! Milli takımda sakatlandı

Sarı lacivertliler milli ara sonrası Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor'a konuk olacak.

Fenerbahçe'de şok! Milli takımda sakatlandı

20 Ekim Pazar günü oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Fenerbahçe'de şok! Milli takımda sakatlandı

Fenerbahçe'nin milli takımdan dönen futbolcularla birlikte gelecek hafta tam kadro çalışması bekleniyordu.

Fenerbahçe'de şok! Milli takımda sakatlandı

Ancak Kanarya'ya şok bir haber geldi.

Fenerbahçe'de şok! Milli takımda sakatlandı

Sarı lacivertlilerin yıldız oyuncusunun milli takımda sakatlandığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de şok! Milli takımda sakatlandı

İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe'de şok! Milli takımda sakatlandı

SZYMANSKI'DEN KÖTÜ HABER!

Polonya Milli Takım Teknik Direktörü Michal Probierz, cumartesi günü oynayacakları Portekiz maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de şok! Milli takımda sakatlandı

Probierz yaptığı açıklamada Sebastian Szymanski'nin sakatlık geçirdiğini duyurdu.

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