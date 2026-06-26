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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası A Milli Takım'da Arda Güler: İnsanlar ne deseler haklılar!

A Milli Takım'da Arda Güler: İnsanlar ne deseler haklılar!

A Milli Takımımız, FIFA 2026 Dünya Kupası son maçında ABD'yi son dakika golüyle mağlup etti. Mücadelenin ardından takımın yıldız isimlerinden Arda Güler dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Arda'nın sözleri...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2026 07:35 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2026 07:49
A Milli Takım'da Arda Güler: İnsanlar ne deseler haklılar!

A Milli Takım, FIFA 2026 Dünya Kupası son maçında ABD ile karşı karşıya geldi. Milliler bu mücadeleden 3-2'lik skorla galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından Arda Güler'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

İŞTE ARDA GÜLER'İN SÖZLERİ:

Maçtan önce üzgün ve moralimin bozuk olduğunu söylemişsiniz... Tüm eleştiriler haklı. İyi oynamadık, insanlar ne deseler haklılar! Drama yapamayız! Kötü oynadık ve elendik!

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