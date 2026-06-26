A Milli Takım, FIFA 2026 Dünya Kupası son maçında ABD ile karşı karşıya geldi. Milliler bu mücadeleden 3-2'lik skorla galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından Arda Güler'den dikkat çeken açıklamalar geldi.
İŞTE ARDA GÜLER'İN SÖZLERİ:
Maçtan önce üzgün ve moralimin bozuk olduğunu söylemişsiniz... Tüm eleştiriler haklı. İyi oynamadık, insanlar ne deseler haklılar! Drama yapamayız! Kötü oynadık ve elendik!
🗣️🎙️ Arda Güler: "Tüm eleştirileri haklı buluyorum. Ne diyorlarsa haklılardı. Çünkü iyi oynamadım. Hiçbirimiz iyi oynamadık. Drama yapamayız. Kötü oynadık, elendik. İnşallah bundan sonraki maçlarda telafi edebiliriz." pic.twitter.com/f14gmzakzE— TRT Spor (@trtspor) June 26, 2026