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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Arda Güler 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda ilk golümüzü kaydetti!

Arda Güler 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda ilk golümüzü kaydetti!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Takımımız, D Grubu son maçında ABD ile kozlarını paylaştı. Bu mücadelenin 10. dakikasında Arda Güler sahneye çıktı. Genç yıldız kaydettiği gol ile skoru 1-1'e getirdi. Arda bu golüyle A Milli Takım'ın 24 yıl sonra Dünya Kupası'ndaki ilk golünü atmayı başardı.

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2026 05:20 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2026 06:15
Arda Güler 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda ilk golümüzü kaydetti!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Takımımız, D Grubu son maçında ABD ile karşı karşıya geldi. Bu mücadelenin 10. dakikasında Arda Güler sahneye çıktı. Genç yetenek kaydettiği gol ile skoru 1-1'e getiren isim oldu.

Arda bu golüyle hem Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki 24 yıl sonra ilk golünü kaydetmeyi başardı.

İŞTE ARDA GÜLER'İN GOLÜ:

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