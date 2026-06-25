2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Takımımız, D Grubu son maçında ABD ile karşı karşıya geldi. Bu mücadelenin 10. dakikasında Arda Güler sahneye çıktı. Genç yetenek kaydettiği gol ile skoru 1-1'e getiren isim oldu.

Arda bu golüyle hem Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki 24 yıl sonra ilk golünü kaydetmeyi başardı.

İŞTE ARDA GÜLER'İN GOLÜ:

⚽️ Arda Güler'in golüyle maça eşitlik geldi! Dünya Kupası'ndaki ilk golümüzü attık. pic.twitter.com/gZpvzCRfPu — TRT Spor (@trtspor) June 26, 2026

ORKUN KÖKÇÜ 2. GOLÜMÜZÜ KAYDETTİ