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Haberler Fenerbahçe

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Hollandalı sağ bek! Mourinho özel olarak istiyor

Fenerbahçe'de sözleşmesi bitmek üzere olan ve aynı zamanda sakatlıklarla boğuşan bir Osayi-Samuel var. Ayrıca bu süre zarfında Jose Mourinho'nun gözüne giremeyen Mert Müldür'de sarı lacivertlilere yeni bir sağ bek transferinin olmazsa olmaz olduğunun alarmını veriyor. Bu doğrultuda Mou, yönetime Hollandalı bir ismi istediğini belirtti. İşte yönetimi harekete geçiren o yıldız oyuncu... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Hollandalı sağ bek! Mourinho özel olarak istiyor

Fenerbahçe'nin başarılı sağ beki Bright Osayi-Samuel, bu sezon sadece 371 dakika oynadı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Hollandalı sağ bek! Mourinho özel olarak istiyor

Sakatlıklarla boğuşan Nijeryalı, istikrarlı bir performans gösteremedi ve sözleşme uzatmaya da yanaşmadı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Hollandalı sağ bek! Mourinho özel olarak istiyor

Teklifleri değerlendirecek olan 26 yaşındaki oyuncu, senelik 2.5 milyon Euro istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Hollandalı sağ bek! Mourinho özel olarak istiyor

Osayi'nin yokluğunda forma giyen Mert Müldür ise Mourinho'nun gözüne giremedi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Hollandalı sağ bek! Mourinho özel olarak istiyor

Bu nedenle ocak ayında takviye bekleyen Portekizli hoca, Ajax'tan Devyne Rensch'i istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Hollandalı sağ bek! Mourinho özel olarak istiyor

Sabah'ta yer alan haberde yönetimin oyuncu için çalışma başlattığı belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Hollandalı sağ bek! Mourinho özel olarak istiyor

Ajax'ın altyapısında yetişen Rensch, 2020'nin Kasım ayında Amsterdam ekibinin A Takımı ile 5 yıllık bir sözleşme imzalamıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Hollandalı sağ bek! Mourinho özel olarak istiyor

A takımda çıktığı 142 maçta 10 gol ve 12 asist rakamlarına ulaşmayı başarmıştı.

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