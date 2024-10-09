TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Hollandalı sağ bek! Mourinho özel olarak istiyor
Fenerbahçe'de sözleşmesi bitmek üzere olan ve aynı zamanda sakatlıklarla boğuşan bir Osayi-Samuel var. Ayrıca bu süre zarfında Jose Mourinho'nun gözüne giremeyen Mert Müldür'de sarı lacivertlilere yeni bir sağ bek transferinin olmazsa olmaz olduğunun alarmını veriyor. Bu doğrultuda Mou, yönetime Hollandalı bir ismi istediğini belirtti. İşte yönetimi harekete geçiren o yıldız oyuncu... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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Osayi'nin yokluğunda forma giyen Mert Müldür ise Mourinho'nun gözüne giremedi.
Bu nedenle ocak ayında takviye bekleyen Portekizli hoca, Ajax'tan Devyne Rensch'i istiyor.
Sabah'ta yer alan haberde yönetimin oyuncu için çalışma başlattığı belirtildi.
Ajax'ın altyapısında yetişen Rensch, 2020'nin Kasım ayında Amsterdam ekibinin A Takımı ile 5 yıllık bir sözleşme imzalamıştı.
A takımda çıktığı 142 maçta 10 gol ve 12 asist rakamlarına ulaşmayı başarmıştı.
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