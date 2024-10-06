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Haberler Fenerbahçe

Her derde deva

Faslı orta saha, Twente deplasmanında asistiyle öne çıkarken, hem çok yönlülüğü hem de futbolcu özellikleriyle Jose Mourinho’nun A planlarına adını yazdırdı, formayı kaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2024 Pazar 06:50
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Her derde deva

Fenerbahçe'nin Fiorentina'dan kadrosuna kattığı Sofyan Amrabat, transfer döneminin son günlerinde gelse de kısa sürede takıma uyum sağladı. Faslı orta saha, özellikle Galatasaray derbisinde ikinci 45 dakikada oynayıp formaya ısınmaya başladı. 3-1'lik derbi yenilgisinde bile sonradan oyuna girip iyi bir görüntü çizdi. Fenerbahçe formasıyla 5 maçta 324 dakika süre alan 28 yaşındaki futbolcu, Twente deplasmanında da takımının en iyisi oldu.

İLK 11'E YAZILDI

Hollanda'da 1-1 biten Avrupa Ligi mücadelesinde Tadic'e yaptığı asistle beğeni toplayan tecrübeli yıldız, oyunu iki yönlü oynamasıyla kısa sürede farkını gösterdi. Deneyimli orta saha ayrıca çok yönlülüğüyle de dikkat çekiyor. Galatasaray derbisinde stoper mevkiine bile geçen Amrabat, kariyeri boyunca oynadığı her takımda bu özelliğiyle öne çıktı. Jose Mourinho da A planlarında Amrabat'ı ilk sıraya aldı, ilk 11'de güvendiği isimler arasına yazdı.

ADETA JOKER GİBİ

Sofyan Amrabat kariyeri boyunca Manchester United, Fiorentina, Utrecht ve Feyenoord'da her zaman joker oyuncu görevini yaptı. ManU ve Utrecht'te Erik ten Haag ile 80 maça çıkan Amrabat, sağ açık, sol açık, sol bek, sağ bek ve orta sahada oynadı. Fiorentina'da da zaman zaman sağ bek ve sol beke geçen Faslı yıldız, stoperde de şans buldu. Fiorentina'da teknik direktör Raffaele Palladino da başarılı futbolcuyu takımda tutmak istediğini belirtmişti.

PERFORMANSINA TAM NOT

Jose Mourinho, Sofyan Amrabat'ın transferini en çok isteyen isim oldu. Fenerbahçe'de 5 maç 324 dakika şans bulan Amrabat, Portekizli hocanın güvenini kazandı. Faslı futbolcu, Mourinho'dan tam not alıp formayı kaptı. Taraftarlar da çok beğendi.

VAN BRONCKHORST'LA ÇALIŞTI

Sofyan Amrabat, 2017-2018 yıllarında Hollanda'da Feyenoord'da oynadı. Beşiktaş'ın teknik direktörü Giovanni Van Bronckhorst'la Feyenoord'da 33 maçta çalışan Amrabat, bir defa Hollanda Kupası ve iki kez Hollanda Süper Kupası kazandı.

ERİK TEN HAG'IN GÖZDESİ

Manchester United ve Utrecht'te Erik ten Haag ile çalışan Sofyan Amrabat, Hollandalı çalıştırıcının gözdesiydi. Erik ten Haag ile tam 80 maça çıkan Amrabat, adeta her mevkiide oynadı. Son olarak geçen sezon Manchester United'da oynayan Faslı yıldız, sol bekte dahi görev aldı.

FAS'TA TARİH YAZDI

Fas Milli Takımı'nda 2022 Dünya Kupası'nda dördüncülük elde eden Sofyan Amrabat, ülke tarihine geçti. Aynı zamanda Fas tarafından başarı nişanıyla da ödüllendirilen Amrabat, 2018 ve 2022 olmak üzere iki kez Dünya Kupası'nda forma giydi.

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