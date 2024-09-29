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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Filip Kostic: Kendimi harika hissediyorum!

Antalyaspor maçıyla Fenerbahçe'de ilk kez forma giyen çıkan Filip Kostic, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2024 Pazar 21:26 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2024 Pazar 21:30
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Fenerbahçe'de Filip Kostic: Kendimi harika hissediyorum!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı lacivertli formayı ilk kez giyen Filip Kostic maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Filip Kostic: "Gerçekten kendimi harika hissediyorum. İlk maçıma çıktım. Ben ve takım için önemli bir maçtı. 3 puan çok önemliydi. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor."

"Sol tarafta oynadığımda daha rahat hissediyorum ama hocam benden ne isterse ben orada oynarım ve her şeyimi ortaya koyarım. Tüm kariyerim boyunca bu mentalite ile hareket ettim. Benim katkım ve hep birlikte en önemli şey takımın menfaati." ifadelerini kullandı.

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