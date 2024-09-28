Fenerbahçe'de flaş ayrılık kararı! Sofyan Amrabat transferi sonrası...
UEFA Avrupa Ligi'nde aldığı galibiyet ile tekrardan toparlanma sürecine girmek isteyen Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık gündemde. Yıldız oyuncunun kontratı bitmek üzereydi, yeni transferlerin ardından forma giydiği süre azalınca vedasını planlamaya başladı. İşte devre arasında sarı lacivertlilerden ayrılması beklenen o isim... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 11:02 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 11:19
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Takvim'in haberine göre, İspanya'da transferin son gününde Atletico Madrid'in kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcuyla Almanya'dan da ilgilenen kulüpler olduğu öğrenildi.
Galatasaray derbisindeki etkisiz performansı sonrası Jose Mourinho tarafından kulübeye çekilen İsmail Yüksek, son oynanan Union S.G maçında da şans bulamamıştı.
Bu sezon 9 maçta forma giyen ve skor katkısında bulunamayan İsmail'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.
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