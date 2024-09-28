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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'de flaş ayrılık kararı! Sofyan Amrabat transferi sonrası...

UEFA Avrupa Ligi'nde aldığı galibiyet ile tekrardan toparlanma sürecine girmek isteyen Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık gündemde. Yıldız oyuncunun kontratı bitmek üzereydi, yeni transferlerin ardından forma giydiği süre azalınca vedasını planlamaya başladı. İşte devre arasında sarı lacivertlilerden ayrılması beklenen o isim... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 11:02 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 11:19
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Fenerbahçe'de flaş ayrılık kararı! Sofyan Amrabat transferi sonrası...

Yeni transferlerin Fenerbahçe'ye katılmasıyla orta sahada ciddi forma rekabeti başladı. Bu durum en çok İsmail Yüksek'i rahatsız etti.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık kararı! Sofyan Amrabat transferi sonrası...

Forma savaşında Faslı futbolcu Sofyan Amrabat'ın arkasında kalan milli yıldızın, Ocak ayında bir başka yeni transfer Cristian Medina'nın da takıma katılacak olmasından dolayı forma şansının azalacağını düşündüğü ve bu nedenden dolayı yönetimin yaptığı sözleşme uzatma teklifine soğuk baktığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık kararı! Sofyan Amrabat transferi sonrası...

AYRILIK YAŞANABİLİR

Kontrat uzatmaya yanaşmayan 25 yaşındaki orta sahanın devre arasında takımdan ayrılabileceği de gelen haberler arasında.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık kararı! Sofyan Amrabat transferi sonrası...

Takvim'in haberine göre, İspanya'da transferin son gününde Atletico Madrid'in kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcuyla Almanya'dan da ilgilenen kulüpler olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık kararı! Sofyan Amrabat transferi sonrası...

Galatasaray derbisindeki etkisiz performansı sonrası Jose Mourinho tarafından kulübeye çekilen İsmail Yüksek, son oynanan Union S.G maçında da şans bulamamıştı.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık kararı! Sofyan Amrabat transferi sonrası...

Bu sezon 9 maçta forma giyen ve skor katkısında bulunamayan İsmail'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.

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