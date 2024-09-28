Fenerbahçe'de flaş ayrılık kararı! Sofyan Amrabat transferi sonrası...

Yeni transferlerin Fenerbahçe'ye katılmasıyla orta sahada ciddi forma rekabeti başladı. Bu durum en çok İsmail Yüksek'i rahatsız etti.

Forma savaşında Faslı futbolcu Sofyan Amrabat'ın arkasında kalan milli yıldızın, Ocak ayında bir başka yeni transfer Cristian Medina'nın da takıma katılacak olmasından dolayı forma şansının azalacağını düşündüğü ve bu nedenden dolayı yönetimin yaptığı sözleşme uzatma teklifine soğuk baktığı öğrenildi.