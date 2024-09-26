  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE CANLI MAÇ İZLE ŞİFRESİZ | Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı saat kaçta?

Fenerbahçe ile Union Saint-Gilloise mücadelesini Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Benoit Bastien'in yardımcılıklarını ise Hicham Zakrani ile Aurélien Berthomieu yapacak. Sarı-lacivertli ekip, 3-1'lik derbi mağlubiyetinin ardından bu maçı kazanarak moral bulmak istiyor. Futbol severler ise araştırmalara başladı. Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı saat kaçta? sorguları yapılırken tüm detayları sizler için derledik. İşte maçın 11'leri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 18:35 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 19:10
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE CANLI MAÇ İZLE ŞİFRESİZ | Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı saat kaçta?

Fenerbahçe, Avrupa Ligi yolculuğuna Kadıköy'de başlıyor. Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'yi ağırlayacak olan sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlamak istiyor. Ünlü teknik adam Jose Mourinho, kariyeri boyunca Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ni kazanan tek isim olurken temsilcimizin yeni formattaki ilk maçını Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. İşte Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri...

FENERBAHÇE - UNION SAINT GILLOISE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı 26 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - UNION SAINT GILLOISE MAÇI 11'LERİ

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Becao, Çağlar, Oosterwolde, Fred, Amrabat, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Cengiz, En-Nesyri.

Union Saint-Gilloise: Moris, Castro-Montes, Burgess, Kevin Mac Allister, Machida, Sadiki, Vanhoutte, Rasmussen, Ivanovic, Niang, Rodriguez.

Fenerbahçe Union Saint Gilloise maçını canlı takip etmek için tıklayın...

FRANSIZ HAKEM YÖNETECEK

Fenerbahçe ile Union Saint-Gilloise mücadelesini Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Benoit Bastien'in yardımcılıklarını ise Hicham Zakrani ile Aurélien Berthomieu yapacak.

6 İSİM FORMA GİYEMEYECEK

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği 22 kişilik kadroda yer almayan Filip Kostic, Oğuz Aydın, Ryan Kent, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan ve Bartuğ Elmaz, Union Saint-Gilloise maçının kadrosunda olmayacak.

İKİ EKİP GEÇEN SEZON DA RAKİP OLMUŞTU

Fenerbahçe ile Union Saint-Gilloise geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda karşı karşıya gelmişti. Deplasmanda oynadığı ilk maçı 3-0 kazanan Fenerbahçe, kendi sahasında 1-0 mağlup olsa da turu geçen taraf olmuştu.

UNION SAINT-GILLOISE LİGİNDE 12'NCİ SIRADA

Union Saint-Gilloise, 8 haftası geride kalan Belçika Ligi'nde 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bu sonuçların ardından 10 puana ulaşan Union Saint-Gilloise, ligin 12'nci sırasında yer alıyor.

Öte yandan 8 maçta rakip ağlara 7 gol gönderen ekip, kalesinde de 7 gol gördü.

FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasında Union Saint-Gilloise (Belçika), Twente (Hollanda) (D), Manchester United (İngiltere), AZ Alkmaar (Hollanda) (D), Slavia Prag (Çekya) (D), Athletic Bilbao (İspanya), Olimpik Lyon (Fransa) ve Midtjylland (Danimarka) (D) ile karşılaşacak.

Mourinho'dan İrfan Can ve En-Nesyri açıklaması!
Casper
DİĞER
Sultan olmadan önce yüzü bakın nasıldı...Yeşilçam efsanesi Türkan Şoray'ın estetiksiz halini görenler tanıyamadı!
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: Mescid-i Aksa Müslümanlarındır
G.Saray'dan on numara harekatı! Geleceğin yıldızı olacak
Güneş'ten transfer açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mourinho'dan İrfan Can ve En-Nesyri açıklaması! Mourinho'dan İrfan Can ve En-Nesyri açıklaması! 18:43
Barça'dan UEFA'ya Arda Güler tepkisi! Barça'dan UEFA'ya Arda Güler tepkisi! 18:32
Muslera'dan takıma yemek jesti! Muslera'dan takıma yemek jesti! 18:31
Ümit Milli Takımı Gökhan Gönül'e emanet! Ümit Milli Takımı Gökhan Gönül'e emanet! 18:27
F.Bahçe'nin 11'i belli oldu! F.Bahçe'nin 11'i belli oldu! 18:01
2024-2025 sezonuna "Şamil Ekinci" ismi verildi 2024-2025 sezonuna "Şamil Ekinci" ismi verildi 17:53
Daha Eski
Fırtına'ya durmak yok! Fırtına'ya durmak yok! 16:55
Kritik maç Sırbistan'da oynanacak! Kritik maç Sırbistan'da oynanacak! 16:54
Cem Papila görevden alındı! Cem Papila görevden alındı! 16:53
Ajax - Beşiktaş maçı yayın bilgileri! Ajax - Beşiktaş maçı yayın bilgileri! 16:17
Montella'dan Eyüpspor'a ziyaret! Montella'dan Eyüpspor'a ziyaret! 16:15
Fenerbahçe UEFA maçı yayın bilgileri! Fenerbahçe UEFA maçı yayın bilgileri! 16:14