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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan İrfan Can ve En-Nesyri açıklaması!

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe evinde Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho maç öncesi açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 18:44 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 19:09
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan İrfan Can ve En-Nesyri açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Union Saint-Gilloise maçı öncesi konuştu.

Jose Mourinho: "Bu tarz maçlarda motivasyon, UEFA turnuvası olması oluyor. En büyük motivasyonun bu olduğunu düşünüyorum. Herkes 3 puan almak istiyor. Bizim de 3 puan almaya çalışmamız lazım."

"CENGİZ, İRFAN VE EN-NESYRI..."

"Temel olarak önde oynayan 3 oyuncuyu değiştirdik. Ayrıca Becao-Djiku ve İsmail-Amrabat değişikliklerini yaptık. Cengiz, İrfan Can ve En-Nesyri bize farklı bir kimlik katabilir."Becao ve Djiku değişikliği yaptık. İsmail yerine Amrabat oynuyor. Fiorentina'da Avrupa maçı oynamıştı." ifadelerini kullandı.

Casper
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