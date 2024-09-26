Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan İrfan Can ve En-Nesyri açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Union Saint-Gilloise maçı öncesi konuştu.

Jose Mourinho: "Bu tarz maçlarda motivasyon, UEFA turnuvası olması oluyor. En büyük motivasyonun bu olduğunu düşünüyorum. Herkes 3 puan almak istiyor. Bizim de 3 puan almaya çalışmamız lazım."

"CENGİZ, İRFAN VE EN-NESYRI..."

"Temel olarak önde oynayan 3 oyuncuyu değiştirdik. Ayrıca Becao-Djiku ve İsmail-Amrabat değişikliklerini yaptık. Cengiz, İrfan Can ve En-Nesyri bize farklı bir kimlik katabilir."Becao ve Djiku değişikliği yaptık. İsmail yerine Amrabat oynuyor. Fiorentina'da Avrupa maçı oynamıştı." ifadelerini kullandı.