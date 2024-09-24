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Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho, İsmail Kartal'ı geçemedi! İşte o istatistik (FB spor haberi)

Fenerbahçe geçen sezon takımı çalıştıran İsmail Kartal’ı arıyor. Geçen sezon 99 puanla rekor kıran İsmail Kartal, 2.6 gol ortalaması, 2.4 gol beklentisi ve 7.1 isabetli şut ortalaması ile Mourinho’yu geçti. ‘İyi savunma yaptırıyor’ denilen Portekizli çalıştırıcı, kalesindeki gol beklentisi istatistiğinde ise İsmail hocanın gerisinde yer aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2024 Salı 06:50
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FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho, İsmail Kartal'ı geçemedi! İşte o istatistik (FB spor haberi)

Fenerbahçe geçen sezon İsmail Kartal yönetiminde 99 puanla rekor kırmıştı. Puan rekoru dışında birçok rekor kıran İsmail hocanın görevden alınması o dönem çok tartışılmıştı. Onun yerine göreve dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho getirildi. Portekizli teknik direktörün şimdiye kadarki performansı İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı. Tecrübeli hoca, geçen sezon maç başına 2.6 gol ortalaması ile mücadele etti.

YENİLEN GOLLER AYNI

Takvim'de yer alan habere göre, Mourinho'lu Fenerbahçe ise 2.3 gol ortalaması tutturdu. Maç başına yenen gol ortalamasında ise iki hocanın istatistikleri aynı (0.8) Gol beklentisinde 2.4'e 2.1 İsmail Kartal önde. Başarılı ikili mücadele istatistiği karşılaştırıldığında İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'si 10.8, Mourinho'lu Kanarya ise 8.5 istatistiklere sahip. 'İyi savunma yaptırıyor' denilen Portekizli hocanın kalesindeki gol beklentisi 0.75. Fenerbahçe'nin geçen sezon kalesindeki gol beklentisi ise 0.68'di.

ARADA KOCAMAN FARK VAR!

Fenerbahçe'yi geçen sezon çalıştıran İsmail Kartal, yıllık 10 milyon lira kazanıyordu. Sarı Lacivertliler'in sezon başında sözleşme imzaladığı Jose Mourinho ise yıllık 10 milyon Euro'yu cebine koyuyor.

ESKİ MOURINHO DEĞİL!

Portekiz medyasından A Bola, Mourinho ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Mourinho'nun üzerinde büyük bir baskı var. O eski Mourinho değil" ifadelerini kullandı.

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