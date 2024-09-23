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Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'nun planını Osimhen bozdu! Sistemi böyle yıktı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki derbide taraftarı önünde Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, yaptığı hamlelerle eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Portekizli çalıştırıcının tüm planlarını ise sarı-kırmızılıların dünya yıldızı golcüsü Victor Osimhen'in bozduğu ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2024 Pazartesi 10:24 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2024 Pazartesi 10:25
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FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'nun planını Osimhen bozdu! Sistemi böyle yıktı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki dev maçta Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaştı.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'nun planını Osimhen bozdu! Sistemi böyle yıktı

Kadıköy'de oynanan dev müsabakadan galip ayrılan taraf sarı-kırmızılılar oldu.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'nun planını Osimhen bozdu! Sistemi böyle yıktı

Sahadan 3-1 galip ayrılan Galatasaray'ın gollerini Livakovic (k.k.), Mertens ve Sara kaydederken, Fenerbahçe'nin Dzeko ile penaltıdan bulduğu gol mağlubiyete engel olamadı.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'nun planını Osimhen bozdu! Sistemi böyle yıktı

Galatasaray bu sonuçla puanını 18'e yükselterek zirvedeki yerini korudu. Bu sezonki ilk yenilgisini alan Fenerbahçe ise 13 puanda kaldı.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'nun planını Osimhen bozdu! Sistemi böyle yıktı

Fenerbahçe'de yönetimden teknik heyete herkes Galatasaray maçını bir mağlubiyet olarak görürken, 6. haftada puan farkı 5'e çıktı, psikolojik üstünlük de sarı-kırmızılı takıma geçti.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'nun planını Osimhen bozdu! Sistemi böyle yıktı

Teknik Direktör Jose Mourinho hafta boyunca savunma güvenliği vurgusu yaparken, Portekizli çalıştırıcının en çok önem verdiği bu sistem derbide adeta çöktü.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'nun planını Osimhen bozdu! Sistemi böyle yıktı

Zorlu mücadele öncesinde ligdeki son 3 maçını gol yemeden kazanan sarı-lacivertli takıma tek bir oyuncunun performansı yetti, o da Osimhen oldu.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'nun planını Osimhen bozdu! Sistemi böyle yıktı

Yaz transfer döneminin son günlerinde Galatasaray'a gelen yıldız futbolcu, Fenerbahçe'nin defans hattındaki bütün uyumu bozarken, bu sorun tüm takıma yansıdı ve sarı-lacivertliler beklenilen performansı ortaya koyamadı.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'nun planını Osimhen bozdu! Sistemi böyle yıktı

Mourinho'nun stoper bölgesinde vazgeçmediği ikili olan Djiku ve Çağlar, Osimhen karşısında çok zorlandı.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'nun planını Osimhen bozdu! Sistemi böyle yıktı

Djiku girdiği 10 ikili mücadelenin 5'ini, Çağlar ise 14 ikili mücadelenin 9'unu kazandı, geçmiş dönemki performanslarının altında kaldı.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'nun planını Osimhen bozdu! Sistemi böyle yıktı

Osimhen ise bu ikili karşısında 4 kez kaleyi yokladı, toplamda ise 15 ikili mücadeleye girerek adeta Fenerbahçe'nin defans hattını tek başına bozdu.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'nun planını Osimhen bozdu! Sistemi böyle yıktı

Sarı-lacivertli takımdaki geri dörtlü yıldız futbolcuyu tutmaya odaklanınca oyun kuramadı bu da derbinin genelinde tüm takıma yansıdı.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'nun planını Osimhen bozdu! Sistemi böyle yıktı

NORMAL MAÇ GİBİ HAZIRLANDILAR

Milliyet'in haberine göre, Fenerbahçe'de derbi mağlubiyetinin bir nedeninin de Galatasaray gibi önemli bir mücadeleye sıradan karşılaşma gibi hazırlanmanın olduğu ortaya çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'nun planını Osimhen bozdu! Sistemi böyle yıktı

Sarı-lacivertli takımda hafta içinde derbiye yönelik özel bir şey yapılmadı.

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