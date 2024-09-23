FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'nun planını Osimhen bozdu! Sistemi böyle yıktı
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki derbide taraftarı önünde Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, yaptığı hamlelerle eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Portekizli çalıştırıcının tüm planlarını ise sarı-kırmızılıların dünya yıldızı golcüsü Victor Osimhen'in bozduğu ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2024 Pazartesi 10:24 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2024 Pazartesi 10:25
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Galatasaray bu sonuçla puanını 18'e yükselterek zirvedeki yerini korudu. Bu sezonki ilk yenilgisini alan Fenerbahçe ise 13 puanda kaldı.
Fenerbahçe'de yönetimden teknik heyete herkes Galatasaray maçını bir mağlubiyet olarak görürken, 6. haftada puan farkı 5'e çıktı, psikolojik üstünlük de sarı-kırmızılı takıma geçti.
Teknik Direktör Jose Mourinho hafta boyunca savunma güvenliği vurgusu yaparken, Portekizli çalıştırıcının en çok önem verdiği bu sistem derbide adeta çöktü.
Zorlu mücadele öncesinde ligdeki son 3 maçını gol yemeden kazanan sarı-lacivertli takıma tek bir oyuncunun performansı yetti, o da Osimhen oldu.
Yaz transfer döneminin son günlerinde Galatasaray'a gelen yıldız futbolcu, Fenerbahçe'nin defans hattındaki bütün uyumu bozarken, bu sorun tüm takıma yansıdı ve sarı-lacivertliler beklenilen performansı ortaya koyamadı.
Mourinho'nun stoper bölgesinde vazgeçmediği ikili olan Djiku ve Çağlar, Osimhen karşısında çok zorlandı.
Djiku girdiği 10 ikili mücadelenin 5'ini, Çağlar ise 14 ikili mücadelenin 9'unu kazandı, geçmiş dönemki performanslarının altında kaldı.
Osimhen ise bu ikili karşısında 4 kez kaleyi yokladı, toplamda ise 15 ikili mücadeleye girerek adeta Fenerbahçe'nin defans hattını tek başına bozdu.
Sarı-lacivertli takımdaki geri dörtlü yıldız futbolcuyu tutmaya odaklanınca oyun kuramadı bu da derbinin genelinde tüm takıma yansıdı.
NORMAL MAÇ GİBİ HAZIRLANDILAR
Milliyet'in haberine göre, Fenerbahçe'de derbi mağlubiyetinin bir nedeninin de Galatasaray gibi önemli bir mücadeleye sıradan karşılaşma gibi hazırlanmanın olduğu ortaya çıktı.
Sarı-lacivertli takımda hafta içinde derbiye yönelik özel bir şey yapılmadı.
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