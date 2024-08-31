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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı resmen açıkladı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler son olarak Sofyan Amrabat transferini resmen açıkladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2024 Cumartesi 11:49 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2024 Cumartesi 12:48
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı resmen açıkladı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler son olarak Sofyan Amrabat transferini resmen açıkladı.

Fenerbahçe, Faslı futbolcu Sofyan Amrabat'ı satın alma opsiyonuyla kiraladığını resmen açıkladı.

Sarı- lacivertlilerin resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, Fiorentina takımında forma giyen Fas Milli Takım oyuncusu Sofyan Amrabat'ı satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Yeni futbolcumuza sarı lacivert çubuklu forma altında şampiyonluklarla dolu bir kariyer diliyoruz" denildi.

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