Fenerbahçe'den tek hedef 3 puan! İşte Mourinho'nun Alanyaspor maçı 11'i

Süper Lig'de ilk üç haftada 7 puan toplayarak zirveye yerleşen Fenerbahçe, bugün dördüncü hafta karşılaşmasında Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor. Ülker Stadı'ndaki mücadele saat 21.00'de başlayacak ve mücadeleyi Mehmet Türkmen yönetecek. Son olarak Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0'lık skorla mağlup ederek büyük moral depolayan sarı- lacivertlilerde, bugün de hedef taraftarının önünde sahadan üç puanla ayrılarak seri başlatmak.

LİDER BİTİRELİM

Milli araya galibiyetle girmek isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho da öğrencilerinden zafer istedi ve "Haftaya lider giriyoruz. Lider bitirelim" dedi. Portekizli çalıştırıcının henüz ideal kadrosunu oluşturamamasından dolayı bu karşılaşmada da takıma bazı dokunuşlar yapması bekleniyor. Özellikle, savunmanın göbeğinde ve sağ bekte yine sürprizler yaşanabilir. Ferdi Kadıoğlu gittikten sonra ise sol bek artık Jayden Oosterwolde'nin.

F.BAHÇE - ALANYASPOR MUHTEMEL 11'LER

F.Bahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Tadic, Szymanski, Maximin, Dzeko.

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Balkovec, Richard, Makouta, Lopes, Efecan, Yusuf, Cordova.

MERT HAKAN TAKIMA DÖNDÜ

Geçen sezon Galatasaray derbisinin ardından 4 maçlık ceza alan Mert Hakan Yandaş, Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla birlikte bu cezasını tamamladı. Tecrübeli futbolcu, Jose Mourinho'nun şans vermesi halinde Corendon Alanyaspor maçında forma giyebilecek

OSAYİ MAÇ SAATİNDE

F.Bahçe'de bileğindeki sakatlığı geçen Bright Osayi-Samuel'in durumu maç saatinde belli olacak. Sakatlığı nedeniyle Rize deplasmanına götürülmeyen savunma oyuncusu, takımdan ayrı bireysel çalışmalarını sürdürdü. Nijeryalı oyuncu için son kararı Portekizli çalıştırıcı verecek.

17'NCİ RANDEVU

F.Bahçe, Alanyaspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2016 yılından itibaren rakibiyle 17. kez mücadele edecek. Geride kalan 16 maçta sarılacivertliler, 9 galibiyet elde ederken, turuncu-yeşilliler 3 kez üstünlük sağlayabildi. Taraflar arasındaki 4 müsabaka ise beraberlikle noktalandı.

30 MAÇTIR YENİLMİYOR

Sezona 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak başlayan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonu 27 maçlık yenilmezlik serisiyle tamamladı. Sarılacivertliler, oynadığı son 30 lig maçında yenilgi yüzü görmezken bu süreçte 23 galibiyet aldı, 7 kez de beraberlik yaşadı.

GÖZLER DZEKO'DA

F.Bahçe'nin tecrübeli yıldızı Edin Dzeko, Alanyaspor karşısında yine Jose Mourinho'nun gol yollarındaki en büyük kozu olacak. Adana Demirspor, Göztepe ve Çaykur Rizespor karşısında goller bulan 38 yaşındaki santrfor, Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde de 4 gol kaydetmişti. Boşnak yıldız taraftarının önünde yine gol atmak istiyor.