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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Emre Mor'un yeni adresi herkese sürpriz olacak!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de takımdaki geleceği merak konusu haline gelen Emre Mor ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak oyuncunun o takıma imza atmaya çok yakın olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2024 Perşembe 08:00
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Emre Mor'un yeni adresi herkese sürpriz olacak!

Fenerbahçe son olarak Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 5-0'lık skorla mağlup etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Emre Mor'un yeni adresi herkese sürpriz olacak!

Alınan bu farklı galibiyet ile moral bulan Kanarya, Alanyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Emre Mor'un yeni adresi herkese sürpriz olacak!

Sarı-lacivertlilerde diğer yandan transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Emre Mor'un yeni adresi herkese sürpriz olacak!

Kanarya'da kadroya katılacak oyuncuların yanı sıra takımdan ayrılacak isimler de gündemi bir hayli meşgul ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Emre Mor'un yeni adresi herkese sürpriz olacak!

Bu futbolculardan birisi de Emre Mor. Son olarak futbolcuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Emre Mor'un yeni adresi herkese sürpriz olacak!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'nun üstünü çizdiği isimlerden biri olan Emre Mor'a Süper Lig'den birçok talip çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Emre Mor'un yeni adresi herkese sürpriz olacak!

Bu talipler arasında imzaya en yakın takım Çaykur Rizespor oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Emre Mor'un yeni adresi herkese sürpriz olacak!

Atmacalar, sarı-lacivertlilerle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki sağ açıkla anlaşırken, kulüp tarafında da kalan ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından imzaların atılacağı öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Emre Mor'un yeni adresi herkese sürpriz olacak!

KİRALIK FORMÜLÜ

Kontratının son yılına giren Mor'un satın alma opsiyonlu kiralık olarak Rizespor'a transfer olacağı bildirildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Emre Mor'un yeni adresi herkese sürpriz olacak!

Geçen sezon devre arasında Karagümrük'e kiralanan milli sağ kanat, kırmızı-siyahlılarda 13 maçta 841 dakika süre aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Emre Mor'un yeni adresi herkese sürpriz olacak!

1 gol, 2 asistlik performansına rağmen takımının ligden düşmesine engel olamadı. Tecrübeli sağ açık, Fenerbahçe'de ise 8 maçta 2 asist katkısı sağladı.

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