TRANSFER HABERİ - Ferdi'den Fenerbahçe'ye şok talep!
Premier Lig'e transfer olması gündemde olan Ferdi Kadıoğlu ayrılığın eşiğinde... Brighton'dan yapılan teklifi kabul eden milli oyuncu, sarı-lacivertli yönetime transferi için rest çekti. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Brighton ile anlaşın ve gitmeme izin verin" dediği öğrenildi.
Brighton ile henüz anlaşamayan Fenerbahçe ise Ada ekibinin 35 milyon euro artı bonuslar şeklinde teklifine 40 milyon euro artı bir sonraki satıştan yüzde 25 pay diyerek yanıt verdi.
İngilizlerin bu öneriye sıcak olmadığı öğrenildi değil.
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