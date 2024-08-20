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TRANSFER HABERİ - Ferdi'den Fenerbahçe'ye şok talep!

Premier Lig'e transfer olması gündemde olan Ferdi Kadıoğlu ayrılığın eşiğinde... Brighton'dan yapılan teklifi kabul eden milli oyuncu, sarı-lacivertli yönetime transferi için rest çekti. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERİ - Ferdi'den Fenerbahçe'ye şok talep!

Ferdı Kadıoğlu, Fenerbahçe'nin teklifi kabul etmemesinden rahatsız.

TRANSFER HABERİ - Ferdi'den Fenerbahçe'ye şok talep!

Brighton'la yaptığı görüşmelerde her konuda anlaşmaya varan ve sağlık kontrollerinden geçmek için haber bekleyen 24 yaşındaki oyuncu, yönetime haber gönderdi.

TRANSFER HABERİ - Ferdi'den Fenerbahçe'ye şok talep!

Fotomaç'ın haberine göre Ferdi'nin, "Premier Lig'de oynamak istiyorum.

TRANSFER HABERİ - Ferdi'den Fenerbahçe'ye şok talep!

Brighton ile anlaşın ve gitmeme izin verin" dediği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Ferdi'den Fenerbahçe'ye şok talep!

Brighton ile henüz anlaşamayan Fenerbahçe ise Ada ekibinin 35 milyon euro artı bonuslar şeklinde teklifine 40 milyon euro artı bir sonraki satıştan yüzde 25 pay diyerek yanıt verdi.

TRANSFER HABERİ - Ferdi'den Fenerbahçe'ye şok talep!

İngilizlerin bu öneriye sıcak olmadığı öğrenildi değil.

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