Haberler Fenerbahçe

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Amrabat pazarlığı! İşte istenen rakam

Fenerbahçe'de orta saha arayışları devam ediyor. Sarı lacivertliler, Fiorentina forması giyen Sofyan Amrabat için harekete geçmişti. Yıldız oyuncu için istenen bonservis ücreti belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2024 Pazar 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Amrabat pazarlığı! İşte istenen rakam

Fenerbahçe'nin orta saha transferi için gündemine aldığı isimlerden biri olan Faslı futbolcu Sofyan Amrabat için kulübü Fiorentina'nın 20 milyon Euro bonservis talep ettiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Amrabat pazarlığı! İşte istenen rakam

Ancak oyuncunun menajeri Mahmoud El Boustati, yıldız futbolcuyla ilgilenen kulüplere bu rakamı 15 milyon Euro'ya düşüreceğini iletiyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Amrabat pazarlığı! İşte istenen rakam

Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki yıldızın menajeriyle bir görüşme yaptığı ama şu ana kadar resmi bir teklif yapmadığı da gelen haberler arasında.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Amrabat pazarlığı! İşte istenen rakam

Takvim'de yer alan habere göre, geçen sezonu kiralık olarak İngiliz kulübü Manchester United'da geçiren tecrübeli futbolcu çıktığı 30 maçta skor üretemedi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Amrabat pazarlığı! İşte istenen rakam

Çizme ekibiyle 1 yıl daha kontratı bulunan orta saha oyuncusuna güncel verilere göre 22 milyon Euro değer biçiliyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Amrabat pazarlığı! İşte istenen rakam

Fiorentina ile 1 yıl daha kontratı bulunan yıldız futbolcunun bu yaz takımdan ayrılması bekleniyor.

Süper Kupa Süper Kartal'ın!
Bronckhorst ve Beşiktaş'a büyük övgü! "Tarih yazdılar"
DİĞER
SON DAKİKA! Beşiktaş'tan Galatasaray'a 'salıncak' paylaşımı tepkisi! Başkan Hasan Arat'tan olay sözler...
Hizbullah soykırımcı İsrail'i vuruyor! İsrail'in kuzey bölgelerinden sirenler çalmaya başladı
Şampiyon Beşiktaş kupayı kaldırdı!
Beşiktaşlı yıldızlara coşkulu karşılama!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tarih yazdılar Tarih yazdılar 06:21
Buruk'a yazar Buruk'a yazar 06:20
Bronckhorst farkı! Bronckhorst farkı! 06:19
'Şampiyon kadro duruyor!' Kara Kartal uçuyor 'Şampiyon kadro duruyor!' Kara Kartal uçuyor 06:16
Süper Beşiktaş Süper Beşiktaş 06:14
Beşiktaşlı yıldızlara coşkulu karşılama! Beşiktaşlı yıldızlara coşkulu karşılama! 01:46
Daha Eski
Beşiktaşlı yıldızlara coşkulu karşılama! Beşiktaşlı yıldızlara coşkulu karşılama! 01:46
G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! 00:58
Van Bronckhorst: Daha fazla gurur duyamazdım! Van Bronckhorst: Daha fazla gurur duyamazdım! 00:58
Şampiyon Beşiktaş kupayı kaldırdı! Şampiyon Beşiktaş kupayı kaldırdı! 00:58
Buruk: Birinci sorumlu benim! Buruk: Birinci sorumlu benim! 00:58
Beşiktaş'tan flaş paylaşım! Beşiktaş'tan flaş paylaşım! 00:57