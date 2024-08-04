TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Amrabat pazarlığı! İşte istenen rakam

Fenerbahçe'nin orta saha transferi için gündemine aldığı isimlerden biri olan Faslı futbolcu Sofyan Amrabat için kulübü Fiorentina'nın 20 milyon Euro bonservis talep ettiği öğrenildi.

Ancak oyuncunun menajeri Mahmoud El Boustati, yıldız futbolcuyla ilgilenen kulüplere bu rakamı 15 milyon Euro'ya düşüreceğini iletiyor.