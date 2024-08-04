TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Amrabat pazarlığı! İşte istenen rakam
Fenerbahçe'de orta saha arayışları devam ediyor. Sarı lacivertliler, Fiorentina forması giyen Sofyan Amrabat için harekete geçmişti. Yıldız oyuncu için istenen bonservis ücreti belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Takvim'de yer alan habere göre, geçen sezonu kiralık olarak İngiliz kulübü Manchester United'da geçiren tecrübeli futbolcu çıktığı 30 maçta skor üretemedi.
Çizme ekibiyle 1 yıl daha kontratı bulunan orta saha oyuncusuna güncel verilere göre 22 milyon Euro değer biçiliyor.
Fiorentina ile 1 yıl daha kontratı bulunan yıldız futbolcunun bu yaz takımdan ayrılması bekleniyor.
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