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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jose Mourinho yönetimden o ismi istedi!

Yeni sezon kadro planlamasını oluşturan Fenerbahçe'de En-Nesyri sonrası gözler orta saha transferine çevrildi. Birçok isimle görüşmelerini sürdüren sarı lacivertliler yönetim, teknik direktörü Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda harekete geçiyor. Portekizli çalıştırıcı Premier Lig'de forma giyen yıldız oyuncunun transferini istedi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2024 Cumartesi 06:50
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jose Mourinho yönetimden o ismi istedi!

Transferin flaş ekibi Fenerbahçe, orta sahaya takviye yapmak için arayışlarını sürdürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jose Mourinho yönetimden o ismi istedi!

Takvim'in haberine göre; bu bölge için birçok yıldız futbolcuyla temaslarını sürdüren sarı-lacivertliler, Burnley'in Norveçli 6 numarası Sander Berge için temaslarını hızlandırdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jose Mourinho yönetimden o ismi istedi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, orta sahaya uzun boylu, fizikli bir oyuncu istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jose Mourinho yönetimden o ismi istedi!

Bu yüzden de orta saha transferi için 1 numaralı aday Berge. Piyasa değeri 20 milyon Euro olan 26 yaşındaki Norveçli oyuncunun kulübü ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jose Mourinho yönetimden o ismi istedi!

2023 yılından beri Burnley'de top koşturan yıldız oyuncu için önümüzdeki günlerde yeni bir görüşme daha gerçekleştirilecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jose Mourinho yönetimden o ismi istedi!

Transferin önümüzdeki günlerde olumlu veya olumsuz sonuçlanması beklenirken, 1.95 boyundaki futbolcunun Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jose Mourinho yönetimden o ismi istedi!

13.9 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olduğu Burnley ile geçen sezon 40 resmi maça çıkan defansif orta saha, 2 gol ve 2 asistle mücadele etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jose Mourinho yönetimden o ismi istedi!

6 kez Norveç Milli Takım formasını giyen Berge, 1 kez fileleri havalandırmayı bildi

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jose Mourinho yönetimden o ismi istedi!

BERGE KİMDİR?

14 Şubat 1998 yılında Norveç'te dünyaya gelen oyuncu 1,95 cm boyu ve atletik yapısıyla dikkat çekiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jose Mourinho yönetimden o ismi istedi!

Yıldız orta sahanın takımıyla birlikte 30 Haziran 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jose Mourinho yönetimden o ismi istedi!

Oyuncunun kariyerinde ise Genk, Sheffield United, Valerenga, Burnley ve Asker gibi takımlar bulunuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jose Mourinho yönetimden o ismi istedi!

Profesyonel Futbol kariyerine 13/14 sezonunda Asker'de başlayan oyuncu 14-15 sezonunda Valerenga'ya transfer oldu.

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