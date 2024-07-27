FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jose Mourinho yönetimden o ismi istedi!
Yeni sezon kadro planlamasını oluşturan Fenerbahçe'de En-Nesyri sonrası gözler orta saha transferine çevrildi. Birçok isimle görüşmelerini sürdüren sarı lacivertliler yönetim, teknik direktörü Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda harekete geçiyor. Portekizli çalıştırıcı Premier Lig'de forma giyen yıldız oyuncunun transferini istedi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Bu yüzden de orta saha transferi için 1 numaralı aday Berge. Piyasa değeri 20 milyon Euro olan 26 yaşındaki Norveçli oyuncunun kulübü ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.
2023 yılından beri Burnley'de top koşturan yıldız oyuncu için önümüzdeki günlerde yeni bir görüşme daha gerçekleştirilecek.
Transferin önümüzdeki günlerde olumlu veya olumsuz sonuçlanması beklenirken, 1.95 boyundaki futbolcunun Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi...
13.9 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olduğu Burnley ile geçen sezon 40 resmi maça çıkan defansif orta saha, 2 gol ve 2 asistle mücadele etti.
6 kez Norveç Milli Takım formasını giyen Berge, 1 kez fileleri havalandırmayı bildi
BERGE KİMDİR?
14 Şubat 1998 yılında Norveç'te dünyaya gelen oyuncu 1,95 cm boyu ve atletik yapısıyla dikkat çekiyor.
Yıldız orta sahanın takımıyla birlikte 30 Haziran 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Oyuncunun kariyerinde ise Genk, Sheffield United, Valerenga, Burnley ve Asker gibi takımlar bulunuyor.
Profesyonel Futbol kariyerine 13/14 sezonunda Asker'de başlayan oyuncu 14-15 sezonunda Valerenga'ya transfer oldu.
Burada gösterdiği başarılı performansın ardından Genk'in yolunu tutan oyuncu 2019-20 sezonunda Sheffield United'a 25 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.
DİĞER