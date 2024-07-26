TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye savaşçı orta saha! 6 ve 8 numarada oynuyor
Yaptığı transferlerle büyük ses getiren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. En-Nesyri'ye imza attıran sarı lacivertliler rotasını orta saha bölgesine çevirdi. Sarı lacivertliler Premier Lig'de forma giyen Danimarkalı oyuncuyu gözüne kestirdi. İşte transferin detayları... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ
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Takvim'in haberine göre; Fenerbahçeli yöneticilerin tecrübeli futbolcunun menajeri ile ilk görüşmeyi yaptığı ve transfer şartlarının masaya yatırıldığı belirtildi.
2019 yılından beri İngiliz kulübünde top koşturan Norgaard, 6 ve 8 numarada görev yapabiliyor.
Gerek fizik gücü gerekse top tekniği ile dikkatleri çeken tecrübeli futbolcu, 28 kez Danimarka Milli Takımı'nda boy gösterdi.
1 kez de fileleri havalandırdı.
Kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Viking, geçtiğimiz sezon 33 karşılaşmada forma giyerken 2 gol ve 1 asist üretti.
Brentford dışında Brondby, Fiorentina, Hamburg ve Lyngby gibi takımların formasını da giyen Norgaard'ın kulübünden ayrılmak istediği öğrenildi.
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