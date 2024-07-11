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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu için kritik karar!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu geride kalan sezon sarı-lacivertli formayla sergilediği başarılı performansını EURO 2024'te adeta süsledi. Milli takım forması ile oynadığı futbolla bir kez daha pek çok takımı kendisine hayran bırakan oyuncunun geleceği hakkında Kanarya'da kritik karar çıktı. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu için kritik karar!

Transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdüren Fenerbahçe'de gündemi en çok meşgul eden konulardan birisi de Ferdi Kadıoğlu...

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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu için kritik karar!

Euro 2024'te sergilediği müthiş performansın ardından dev kulüplerin listesine giren yıldız futbolcunun geleceğinin nasıl şekilleneceği büyük bir merakla bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu için kritik karar!

YÜZ YÜZE GÖRÜŞME YAPILACAK

Sarı-Lacivertli yönetim son olarak İngiliz devi Manchester United'ın kanca attığı Ferdi konusunda kesin kararını verdi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu için kritik karar!

Takvim'in aldığı bilgiye göre sportif direktör Mario Branco şu anda tatilde olan milli futbolcu ile kısa süre içinde yüz yüze bir görüşme planladı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu için kritik karar!

Yapılacak bu kritik zirvede Ferdi'nin geleceğiyle ilgili planları masaya yatırılacak.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu için kritik karar!

Eğer 24 yaşındaki futbolcu "Takımda kalıyorum" derse miktarı dikkate alınmadan hiçbir teklif değerlendirmeye dahi alınmayacak ve Jose Mourinho'nun da istediği gibi Ferdi ile yola devam edilecek.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu için kritik karar!

SICAK GELİŞMELER KAPIYA DAYANDI

Ancak yıldız oyuncu Avrupa'dan gelen teklifler sonrası ayrılık yönünde bir tavır alırsa mecburen bazı kulüpler ile masaya oturulacak.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu için kritik karar!

Ancak Fenerbahçe yönetiminin Ferdi Kadıoğlu için 35 milyon Euro'nun altındaki hiçbir teklif için pazarlık dahi yapmayacağı da gelen bilgiler arasında.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu için kritik karar!

Önümüzdeki günlerde Ferdi ile ilgili sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

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