TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu için kritik karar!

Takvim'in aldığı bilgiye göre sportif direktör Mario Branco şu anda tatilde olan milli futbolcu ile kısa süre içinde yüz yüze bir görüşme planladı.

Eğer 24 yaşındaki futbolcu "Takımda kalıyorum" derse miktarı dikkate alınmadan hiçbir teklif değerlendirmeye dahi alınmayacak ve Jose Mourinho'nun da istediği gibi Ferdi ile yola devam edilecek.