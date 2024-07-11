TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu için kritik karar!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu geride kalan sezon sarı-lacivertli formayla sergilediği başarılı performansını EURO 2024'te adeta süsledi. Milli takım forması ile oynadığı futbolla bir kez daha pek çok takımı kendisine hayran bırakan oyuncunun geleceği hakkında Kanarya'da kritik karar çıktı. İşte haberin detayları...
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Takvim'in aldığı bilgiye göre sportif direktör Mario Branco şu anda tatilde olan milli futbolcu ile kısa süre içinde yüz yüze bir görüşme planladı.
Yapılacak bu kritik zirvede Ferdi'nin geleceğiyle ilgili planları masaya yatırılacak.
Eğer 24 yaşındaki futbolcu "Takımda kalıyorum" derse miktarı dikkate alınmadan hiçbir teklif değerlendirmeye dahi alınmayacak ve Jose Mourinho'nun da istediği gibi Ferdi ile yola devam edilecek.
SICAK GELİŞMELER KAPIYA DAYANDI
Ancak yıldız oyuncu Avrupa'dan gelen teklifler sonrası ayrılık yönünde bir tavır alırsa mecburen bazı kulüpler ile masaya oturulacak.
Ancak Fenerbahçe yönetiminin Ferdi Kadıoğlu için 35 milyon Euro'nun altındaki hiçbir teklif için pazarlık dahi yapmayacağı da gelen bilgiler arasında.
Önümüzdeki günlerde Ferdi ile ilgili sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
Bu anlamda futbolcunun transfer durumu sarı-lacivertli camiada merakla takip ediliyor.
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