TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Suudi Arabistan'dan! Mourinho onay verdi
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, transferde gaza bastı. Yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek ve şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, kariyerini Suudi Arabistan'da sürdüren yıldız ismi gündemine aldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesiyle birlikte transfer çalışmaları hız kazandı.
Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, ilk transferini sol bek bölgesine yaptı.
Sarı-lacivertliler, Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ı renklerine bağladı.
Kanarya, 23 yaşındaki sol bekle 4 yıllık sözleşme imzaladı.
İç transfer çalışmalarını da sürdüren Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.
Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Atletico Madrid'den kiraladığı Çağlar Söyüncü'nün bonservisini almaya hazırlanan sarı-lacivertlilerden bomba bir transfer hamlesi geldi.
ALLAN SAINT-MAXIMIN HAMLESİ
Fransız basını, Fenerbahçe'nin sezon başında Newcastle United'dan Al Ahli'ye transfer olan Allan Saint-Maximin'i istediğini yazdı.
TEKLİF YAPILDI
Africa Foot United kaynaklı haberde, sarı-lacivertlilerin Fransız kanat oyuncusu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldığı belirtildi.
AL QADSIAH DA İSTİYOR
Öte yandan haberde Suudi Arabistan Pro Ligi'ne yükselen Al Qadsiah'ın da Saint-Maximin'e talip olduğu kaydedildi.
Allan Saint-Maximin, geçtiğimiz sezon Al Ahli formasıyla 31 maça çıktı.
Fransız futbolcu, 4 gol ve 10 asistlik bir performans sergiledi.
27 yaşındaki kanat oyuncusunun Suudi Arabistan ekibiyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
1.73 boyundaki yıldızın güncel piyasa değeriyse 18 milyon Euro.
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