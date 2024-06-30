Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Suudi Arabistan'dan! Mourinho onay verdi

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Suudi Arabistan'dan! Mourinho onay verdi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, transferde gaza bastı. Yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek ve şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, kariyerini Suudi Arabistan'da sürdüren yıldız ismi gündemine aldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2024 Pazar 19:34
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Suudi Arabistan'dan! Mourinho onay verdi

Tarihi bir sezonu geride bırakmasına rağmen ligi 2. sırada tamamlayan ve şampiyonluk hasretine nokta koyamayan Fenerbahçe, dünya çapında yankı uyandıran bir hamleye imza attı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Suudi Arabistan'dan! Mourinho onay verdi

İsmail Kartal ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Suudi Arabistan'dan! Mourinho onay verdi

Kanarya, 61 yaşındaki çalıştırıcıyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Suudi Arabistan'dan! Mourinho onay verdi

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesiyle birlikte transfer çalışmaları hız kazandı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Suudi Arabistan'dan! Mourinho onay verdi

Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, ilk transferini sol bek bölgesine yaptı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Suudi Arabistan'dan! Mourinho onay verdi

Sarı-lacivertliler, Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ı renklerine bağladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Suudi Arabistan'dan! Mourinho onay verdi

Kanarya, 23 yaşındaki sol bekle 4 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Suudi Arabistan'dan! Mourinho onay verdi

İç transfer çalışmalarını da sürdüren Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Suudi Arabistan'dan! Mourinho onay verdi

Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Atletico Madrid'den kiraladığı Çağlar Söyüncü'nün bonservisini almaya hazırlanan sarı-lacivertlilerden bomba bir transfer hamlesi geldi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Suudi Arabistan'dan! Mourinho onay verdi

ALLAN SAINT-MAXIMIN HAMLESİ

Fransız basını, Fenerbahçe'nin sezon başında Newcastle United'dan Al Ahli'ye transfer olan Allan Saint-Maximin'i istediğini yazdı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Suudi Arabistan'dan! Mourinho onay verdi

TEKLİF YAPILDI

Africa Foot United kaynaklı haberde, sarı-lacivertlilerin Fransız kanat oyuncusu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Suudi Arabistan'dan! Mourinho onay verdi

AL QADSIAH DA İSTİYOR

Öte yandan haberde Suudi Arabistan Pro Ligi'ne yükselen Al Qadsiah'ın da Saint-Maximin'e talip olduğu kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Suudi Arabistan'dan! Mourinho onay verdi

Allan Saint-Maximin, geçtiğimiz sezon Al Ahli formasıyla 31 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Suudi Arabistan'dan! Mourinho onay verdi

Fransız futbolcu, 4 gol ve 10 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Suudi Arabistan'dan! Mourinho onay verdi

27 yaşındaki kanat oyuncusunun Suudi Arabistan ekibiyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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